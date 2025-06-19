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    03:08, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений — Путин о взаимодействии с Казахстаном

    Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Путин
    Фото: кадр из видео

    — У нас с Казахстаном особые отношения. Это очевидно, все это хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Наша общая история, пребывание в составе единого государства, огромное количество связей на межличностном и гуманитарном уровне между людьми — всё это имеет огромное значение, — сказал В. Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях ПМЭФ. 

    Он отметил, что Казахстан является участником ключевых интеграционных площадок, таких как ОДКБ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, что укрепляет двустороннее взаимодействие.

    — Это создаёт условия для развития взаимодействия в самом важном для нас направлении. Между Россией и Казахстаном самая протяжённая в мире сухопутная граница. Это тоже кое-что значит. Мы будем развивать отношения и в этой связи тоже, — подчеркнул президент России.

    В. Путин особо отметил, что не видит никаких проблем в развитии российско-казахстанских связей.

    — Хочу ещё раз подчеркнуть: Казахстан для нас — одно из самых близких государств. Это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких, — заявил он.

    Президент России также добавил, что Москва и Астана продолжат искать новые направления для сотрудничества.

    — Мы регулярно встречаемся с Касым-Жомартом Кемелевичем. Он приезжает к нам, я с удовольствием бываю в Казахстане. На уровне правительств, министерств, в том числе Министерства иностранных дел, консультации и взаимодействие идут в нон-стоп режиме, — заключил В. Путин.

    Также он отметил, что Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном, включая совместный выход на рынки третьих стран.

    Ранее на встрече В. Путин высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта. 

    Теги:
    СМИ Казахстан Сотрудничество ПМЭФ Политика Владимир Путин Международные отношения Внешняя политика Казахстана Россия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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