Не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений — Путин о взаимодействии с Казахстаном

— У нас с Казахстаном особые отношения. Это очевидно, все это хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова. Наша общая история, пребывание в составе единого государства, огромное количество связей на межличностном и гуманитарном уровне между людьми — всё это имеет огромное значение, — сказал В. Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информагентств на полях ПМЭФ.

Он отметил, что Казахстан является участником ключевых интеграционных площадок, таких как ОДКБ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, что укрепляет двустороннее взаимодействие.

— Это создаёт условия для развития взаимодействия в самом важном для нас направлении. Между Россией и Казахстаном самая протяжённая в мире сухопутная граница. Это тоже кое-что значит. Мы будем развивать отношения и в этой связи тоже, — подчеркнул президент России.

В. Путин особо отметил, что не видит никаких проблем в развитии российско-казахстанских связей.

— Хочу ещё раз подчеркнуть: Казахстан для нас — одно из самых близких государств. Это наш союзник. Я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений, вообще никаких, — заявил он.

Президент России также добавил, что Москва и Астана продолжат искать новые направления для сотрудничества.

— Мы регулярно встречаемся с Касым-Жомартом Кемелевичем. Он приезжает к нам, я с удовольствием бываю в Казахстане. На уровне правительств, министерств, в том числе Министерства иностранных дел, консультации и взаимодействие идут в нон-стоп режиме, — заключил В. Путин.

Также он отметил, что Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном, включая совместный выход на рынки третьих стран.

Ранее на встрече В. Путин высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта.