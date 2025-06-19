Владимир Путин высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта

По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.



— В целом такое решение может быть найдено. Мы ничего никому не навязываем, просто говорим, как мы видим выход из ситуации, но решение за политическим руководством Ирана и Израиля, — сказал Владимир Путин.

Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.

Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.