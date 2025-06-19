Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном

В ходе беседы заместитель директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов задал вопрос:

— Экономическое сотрудничество между Казахстаном и Россией сохраняет позитивную динамику. Что, по Вашему мнению, могут сделать наши страны для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие торгово-экономических связей, особенно на фоне глобальных вызовов?

В. Путин подчеркнул, что энергетика всегда была ключевым направлением двустороннего сотрудничества.



— Вы знаете, что мы сейчас думаем над тем, чтобы расширить свои поставки энергоносителей, газа. Потому что хорошо известно, что в Советском Союзе газовые структуры были построены таким образом, что часть энергоресурсов поступала из России в Казахстан. И там не было построено своих инфраструктурных объектов.

Сейчас мы обсуждаем с Президентом Казахстана возможность расширения сотрудничества в области энергетики. Мы думаем о том, как вместе выходить на рынки третьих стран и о том, как нам организовать логистические маршруты по поставкам казахстанской нефти.

Вы знаете, что основной объем Казахстанской нефти, идущий на экспорт, идет через Российскую Федерацию. Основной. Это через систему КТК, Каспийский Трубопроводный Консорциум. И по другим каналам тоже. Но это чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации, и мы готовы содействовать этому, помогать и так далее, — ответил президент России.