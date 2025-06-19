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    03:25, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Деятельность ОДКБ никогда не была направлена против третьих государств – Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ прокомментировал вопрос безопасности в регионе, передает корреспондент Kazinform.

    Путин
    Кадр из видео

    — Мы являемся членами оборонительной организации ОДКБ, здесь наши министерства обороны сотрудничают на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности, — сказал В. Путин.

    Отдельно президент России остановился на ситуации в Афганистане.

     — Имею в виду, что у нас много таких факторов, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, допустим, в ситуации в Афганистане. Как бы у Казахстана нет общей границы, но, да, у других стран есть, и мы знаем о фактах проникновения в прежние годы тех образований в эти соседние с нами и с вами государства, — заключил В. Путин.

    Также он подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран. В. Путин добавил, что товарооборот между нашими странами почти на 95% осуществляется в национальных валютах.

    Ранее на встрече президент России высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта.

    Теги:
    ОДКБ Казахстан ПМЭФ Политика Владимир Путин Афганистан Безопасность Международные отношения Россия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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