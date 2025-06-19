Деятельность ОДКБ никогда не была направлена против третьих государств – Владимир Путин

— Мы являемся членами оборонительной организации ОДКБ, здесь наши министерства обороны сотрудничают на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности, — сказал В. Путин.

Отдельно президент России остановился на ситуации в Афганистане.

— Имею в виду, что у нас много таких факторов, которые вызывают обеспокоенность, в том числе, допустим, в ситуации в Афганистане. Как бы у Казахстана нет общей границы, но, да, у других стран есть, и мы знаем о фактах проникновения в прежние годы тех образований в эти соседние с нами и с вами государства, — заключил В. Путин.

Также он подчеркнул, что между Россией и Казахстаном сохраняются особые союзнические отношения, и отметил, что РФ намерена расширять энергетическое сотрудничество с РК, включая совместный выход на рынки третьих стран. В. Путин добавил, что товарооборот между нашими странами почти на 95% осуществляется в национальных валютах.

Ранее на встрече президент России высказался о возможном решении ирано-израильского конфликта.