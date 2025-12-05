Глава государства призвал к строгой финансовой дисциплине
Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста, заявил Президент, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене. Полностью нерешенная проблема — это самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан. Слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом. По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию. Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года).
Казахская пословица гласит: «Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды» («Где есть добро, там всегда будет изобилие»).
— Сегодняшние участники конкурса «Парыз» направили на благотворительные цели более 37 млрд тенге. Это показывает готовность отечественного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общества. Беззаветная преданность Родине наших соотечественников, которые присутствуют в этом зале, безусловно, может служить достойным примером для молодых предпринимателей. Выражаю вам искреннюю благодарность! Желаю успехов в вашей деятельности! , — сказал Президент.
Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.