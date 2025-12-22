Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

В неформальной встрече глав государств — участников Содружества наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: Акорда

В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

Сегодня Глава государства и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. В музее для высоких гостей провели экскурсию.

