Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В неформальной встрече глав государств — участников Содружества наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.
Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.
Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.
Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.
Сегодня Глава государства и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. В музее для высоких гостей провели экскурсию.