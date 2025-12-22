РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    В неформальной встрече глав государств — участников Содружества наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили основные векторы развития и наметили дальнейшие шаги для укрепления практического сотрудничества.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге. 

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда

    Сегодня Глава государства и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. В музее для высоких гостей провели экскурсию.

    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Армения Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан СНГ Россия Беларусь Туркменистан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают