Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе
Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Во встрече в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.
Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.
Ранее сообщалось о прибытии Касым-Жомарта Токаева на заседание Высшего Евразийского экономического совета.