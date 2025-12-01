РУ
    20:20, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    Во встрече в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

    а
    Фото: Акорда

    Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

    Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

    Ранее сообщалось о прибытии Касым-Жомарта Токаева на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Россия ВЕЭС
    Гульжан Тасмаганбетова
