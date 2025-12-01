Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

Во встрече в узком формате наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Фото: Акорда

Заседание было посвящено рассмотрению приоритетных задач и ключевых направлений работы Евразийского экономического союза на 2026 год.

Кроме того, участники обменялись мнениями по ряду практических вопросов, связанных с текущей деятельностью ЕАЭС.

Ранее сообщалось о прибытии Касым-Жомарта Токаева на заседание Высшего Евразийского экономического совета.