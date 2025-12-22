Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ посетили Эрмитаж
Президент Касым-Жомарт Токаев и руководители стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, посетили Государственный Эрмитаж. В музее для высоких гостей провели экскурсию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главы государств осмотрели знаковые экспозиции, размещенные в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.
Особое внимание было уделено уникальным коллекциям «Золотой кладовой», где хранятся археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений — Пикетного и Гербового залов.
Высокие гости также ознакомились с другими экспозициями и залами музея, составляющими его всемирно известное собрание.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.