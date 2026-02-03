Президент Ирана санкционировал подготовку к возможным переговорам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что дал указание министру иностранных дел подготовить почву для возможных переговоров с Соединенными Штатами при условии отсутствия угроз и «необоснованных ожиданий». Об этом он написал во вторник в социальной сети X.

— С учетом обращений со стороны дружественных стран региона с призывом отреагировать на предложение президента США о переговорах, я поручил министру иностранных дел подготовить условия для справедливых и равноправных переговоров — при наличии подходящей атмосферы, свободной от угроз и необоснованных ожиданий, — отметил Пезешкиан.

In light of requests from friendly governments in the region to respond to the proposal by the President of the United States for negotiations: — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026

Он подчеркнул, что потенциальный переговорный процесс должен вестись в рамках национальных интересов Ирана и опираться на принципы «достоинства, благоразумия и целесообразности».

Заявление стало первым за последнее время прямым сигналом со стороны Тегерана о готовности рассмотреть дипломатический диалог с Вашингтоном на фоне резкого обострения отношений после жесткого подавления антиправительственных протестов в Иране в прошлом месяце.

По оценкам наблюдателей, шаг президента также свидетельствует о согласии Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее публично отвергал саму возможность переговоров с США.

Вместе с тем перспективы достижения договоренностей остаются неопределенными. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в рамках возможных переговоров Ирану будут выдвинуты требования, включая вопросы ядерной программы. В июне Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в ходе 12-дневной войны, начатой Израилем против Ирана.

Ранее мы сообщали, что США и Иран могут провести переговоры в Стамбуле на этой неделе — повесткой встречи станут ядерная и ракетная программы Ирана. Сейчас над их организацией работают посредники.

На этом фоне в регионе сохраняется высокая напряженность, в том числе из-за наращивания военно-морского присутствия США вблизи Ирана.