РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:58, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп заявил о намерении провести переговоры с Ираном

    В Вашингтоне заявили о возможности дипломатических контактов с Тегераном на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп заявил о намерении провести переговоры с Ираном
    Фото: Белый дом

    Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планирует провести переговоры с Ираном, выступая перед журналистами и комментируя ситуацию на фоне переброски американских военных сил в регион.

    — Я планирую это, да. У нас сейчас много очень больших и очень мощных кораблей, которые направляются в сторону Ирана, и было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать, — заявил он.

    В Пентагоне при этом заявили, что вооруженные силы США готовы выполнить любое решение президента в случае его принятия.

    На фоне заявлений американского президента Турция активизировала дипломатические усилия по посредничеству между Вашингтоном и Тегераном. В МИД Турции сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Анкару в пятницу, где проведет переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

    Отмечается, что Анкара намерена подтвердить свою позицию против любого военного вмешательства в отношении Ирана и выразить готовность содействовать снижению напряженности путем диалога.

    Накануне встречи с иранским министром Фидан встретился в четверг с послом США в Анкаре и специальным посланником по Сирии Томом Барраком.

    Турецкие СМИ также сообщили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Трампу рассмотреть возможность трехсторонних консультаций с участием иранского руководства в целях деэскалации ситуации.

    В Вашингтоне при этом подчеркивают, что окончательное решение о возможных дальнейших шагах в отношении Ирана пока не принято, а дипломатические и военные варианты продолжают рассматриваться.

    Ранее мы сообщали, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток.

    На днях Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года.

    Теги:
    Иран Мировые новости США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают