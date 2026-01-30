Трамп заявил о намерении провести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планирует провести переговоры с Ираном, выступая перед журналистами и комментируя ситуацию на фоне переброски американских военных сил в регион.

— Я планирую это, да. У нас сейчас много очень больших и очень мощных кораблей, которые направляются в сторону Ирана, и было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать, — заявил он.

В Пентагоне при этом заявили, что вооруженные силы США готовы выполнить любое решение президента в случае его принятия.

На фоне заявлений американского президента Турция активизировала дипломатические усилия по посредничеству между Вашингтоном и Тегераном. В МИД Турции сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Анкару в пятницу, где проведет переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

Отмечается, что Анкара намерена подтвердить свою позицию против любого военного вмешательства в отношении Ирана и выразить готовность содействовать снижению напряженности путем диалога.

Накануне встречи с иранским министром Фидан встретился в четверг с послом США в Анкаре и специальным посланником по Сирии Томом Барраком.

Турецкие СМИ также сообщили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Трампу рассмотреть возможность трехсторонних консультаций с участием иранского руководства в целях деэскалации ситуации.

В Вашингтоне при этом подчеркивают, что окончательное решение о возможных дальнейших шагах в отношении Ирана пока не принято, а дипломатические и военные варианты продолжают рассматриваться.

Ранее мы сообщали, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток.

На днях Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном истекает, предупредив, что следующий возможный удар Соединенных Штатов будет значительно более жестким, чем атака, нанесенная в июне 2025 года.