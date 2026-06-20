Президент Черногории встретился в Астане со студентами MNU

Президент Черногории Яков Милатович посетил Maqsut Narikbayev University (MNU), выступив перед студентами и ответив на вопросы молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу вуза.

Встреча объединила более 100 студентов вуза. Председатель правления MNU Талгат Нарикбаев выразил благодарность Якову Милатовичу за возможность дискуссии и отметил, что его визит проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

— За два десятилетия наши страны наладили дружественные и конструктивные связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Maqsut Narikbayev University также стремится внести свой вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Черногорией. Эта встреча — ещё один пример важной роли образования в сближении людей и народов. Прямые беседы с такими лидерами помогают студентам расширить кругозор, углубить понимание международных отношений и оценить значение диалога для укрепления взаимопонимания между народами, — подчеркнул Талгат Нарикбаев.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Во встрече также приняли участие первая леди Черногории Милена Милатович, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель руководителя Администрации Президента РК Асель Жанасова, провост MNU Анар Ибраева, члены черногорской правительственной делегации и представители СМИ. Яков Милатович выступил на тему «Внешняя политика на Балканах и Центральной Азии: ориентирование в сложном геополитическом ландшафте». Президент Черногории заявил о становлении Казахстана ведущей политической и экономической силой в Центральной Азии.

— Благодаря своей сбалансированной и продуманной многовекторной внешней политике Казахстан зарекомендовал себя как опора региональной стабильности и партнер, к мнению которого прислушиваются во всех крупных столицах. В эпоху глубоких геополитических перемен ваша страна все в большей степени становится решающей силой, подлинным балансирующим фактором в меняющемся глобальном распределении влияния. Кроме того, Казахстан служит источником вдохновения для Черногории, благодаря своей непоколебимой приверженности принципам и миссии ООН, что составляет третью опору внешней политики Черногории, — подчеркнул Яков Милатович.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Он поддержал предложение Президента Казахстана о необходимости реформы ООН. Яков Милатович отметил, что оба государства разделяют убеждение: стабильный и процветающий международный порядок должен основываться на многосторонности, международном сотрудничестве, уважении международного права и мирном урегулировании споров. Также он ответил на ряд вопросов студентов.

— Сегодняшняя встреча для меня, как студента специальности «Международное право» — это очень большая возможность общения с высокими личностями и лидерами, которые формируют международную политику. Все прошло в интерактивном формате и мы смогли задать все свои вопросы. Я спросила у президента Черногории о том, как можно повысить эффективность работы ООН. По его словам, только при случае реформы Совета Безопасности возможно укрепление сотрудничества между всеми государствами и безопасность в мире, — сказала студент MNU Шынар Байтон.

Фото: Maqsut Narikbayev University

В ходе встречи президент Черногории поделился со студентами личной историей прихода к власти. Студенты также спросили мнения Якова Милатовича о последствиях изменения климата в мире, «утечки мозгов» и развития программ академической мобильности. Участников мероприятия также заинтересовали перспективы вступления Черногории в Европейский Союз.

— Это была запоминающаяся встреча и ответы лидера Черногории меня очень вдохновили. Были различные темы, в том числе и вопросы образования и взаимоотношений между двумя странами. Яков Милатович также заявил о стремлениях его страны стать членом Европейского Союза и что государство умеет перед собой ставить большие задачи, — подчеркнула студент MNU Дана Кумаргазы.

Фото: Maqsut Narikbayev University

Ранее в MNU приезжали президенты Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии.

Напомним, президент Черногории приехал в Казахстан с первым официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президенты провели переговоры в узком и расширенном составе. В рамках визита в Казахстан президент Черногории посетил Мажилис.

Яков Милатович в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Черногорией в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации.