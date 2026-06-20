Преобразования, которые осуществил Казахстан, заслуживают гордости — Президент Черногории

Во время своего исторического первого официального визита в Казахстан президент Черногории Яков Милатович в эксклюзивном интервью агентству Kazinform рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации. Подробнее в беседе.

В беседе Яков Милатович подчеркнул важность развития транспортной взаимосвязанности через Средний коридор, а также расширении дипломатического присутствия Черногории в Центральной Азии, назвав Казахстан дружественной страной и ключевым партнером в регионе.

— В этом году исполняется 20 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Черногорией. Кроме того, Ваш визит является историческим, поскольку это первый официальный визит президента Черногории в нашу страну. Каковы были основные цели этого визита, и каким Вы видите его вклад в дальнейшее укрепление двусторонних связей?

Действительно, это по-настоящему исторический визит, поскольку это первый официальный визит президента Черногории в Казахстан. Я нахожусь здесь по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Мы встретились в прошлом году на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он пригласил меня посетить Казахстан, и в этом году мы воплотили это приглашение в жизнь.

Этот год также имеет особое значение для Черногории, поскольку мы отмечаем 20-летие восстановления нашей независимости, а также 20-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном. Я считаю, что этим визитом Казахстан и Черногория демонстрируют, что наше партнерство и дружба достигли высшего политического уровня.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Этот визит вывел наш политический диалог на высший уровень. В то же время он призван наполнить дополнительным содержанием наши дружественные двусторонние отношения. Как я сказал вчера во время встречи с Президентом Токаевым, я приехал сюда как друг в дружественную страну.

Прежде всего, мы хотели придать новый импульс экономическому сотрудничеству. Именно поэтому я прибыл с достаточно крупной бизнес-делегацией из Черногории — около 30 представителей из различных отраслей. Вчера они встретились со своими казахстанскими коллегами на бизнес-форуме, чтобы обсудить возможности укрепления экономического сотрудничества между нашими странами.

Также хотел бы отметить, что я прилетел рейсом Air Astana — вашей национальной авиакомпании, которая связывает Черногорию как с Астаной, так и с Алматы. Полет занимает около пяти с половиной часов, и мой опыт путешествия с Air Astana был исключительно положительным. Это авиасообщение, существующее уже более пяти лет, значительно укрепило наши связи. Все больше граждан Казахстана посещают Черногорию в качестве туристов. Между нашими странами действует безвизовый режим, что также способствовало увеличению числа черногорцев, посещающих Казахстан. Мы, безусловно, намерены и дальше укреплять эти контакты между нашими народами.

— Вы упомянули встречу с Президентом Токаевым на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году. Тогда Вы подчеркнули, что Черногория разделяет со странами Центральной Азии, включая Казахстан, такие ценности, как мир, доверие и многостороннее сотрудничество. Какие вопросы сегодня находятся в повестке дня в рамках международного и многостороннего взаимодействия?

Прежде всего отмечу, что вчера мы подписали три двусторонних соглашения. Одно было заключено между нашими торгово-промышленными палатами, другое — между национальными туристическими организациями, а третье — между государственными телерадиокомпаниями.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Кроме того, правительства наших стран в настоящее время готовят ряд новых соглашений. Одно из них — межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве, которое создаст правовую основу для формирования Экономического совета между двумя странами. Другое касается сотрудничества между министерствами, ответственными за цифровую трансформацию. Я считаю, что Черногория может многому научиться у Казахстана в этой сфере.

Третье направление связано с сотрудничеством между министерствами юстиции. Все эти инициативы формируют новую правовую базу и придают новый импульс отношениям между нашими странами.

Мы также тесно взаимодействуем в рамках многосторонней системы. Как вы отметили, обе наши страны твердо привержены Организации Объединенных Наций как краеугольному камню международного многостороннего порядка.

Через наши дипломатические миссии и международную деятельность мы совместно продвигаем мир и сотрудничество между государствами. В этом отношении, на мой взгляд, Казахстан и Черногория придерживаются очень схожих взглядов в сегодняшнем неопределенном и зачастую геополитически сложном мире.

Именно поэтому так важно укреплять отношения между странами-единомышленниками, такими как Казахстан и Черногория. Также хотел бы отметить, что Черногория в настоящее время находится на завершающем этапе процесса вступления в Европейский союз. Среди десяти стран-кандидатов на вступление Черногория является наиболее продвинутой.

Недавно я принимал лидеров ЕС в Черногории, и все мы ожидаем, что к 2028 году Черногория станет следующим членом Европейского союза. Членство в ЕС откроет еще одну платформу для сотрудничества с Казахстаном. Как известно, Европейский союз является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.

В этой связи мы рассчитываем способствовать еще большему укреплению отношений между Европейским союзом и Казахстаном после вступления Черногории в ЕС.

— Вы только что упомянули важность правовой базы для экономического сотрудничества. Если говорить о конкретных направлениях, Вы назвали цифровизацию, а также логистику и энергетику. Какие отрасли, на Ваш взгляд, обладают наибольшим потенциалом для расширения экономического сотрудничества между нашими странами?

Прежде всего, туризм является ключевой отраслью для Черногории. Мы хотим еще сильнее укрепить позиции Черногории на карте путешествий для граждан Казахстана и побудить больше казахстанцев открыть для себя красоту нашей страны. Именно поэтому сегодня вместе с нами находятся многие представители гостиничного и туристического сектора Черногории.

Еще одним важным направлением является логистика. Нет необходимости объяснять стратегическое значение ни географического положения Казахстана, ни места Черногории на европейских транспортных маршрутах.

Это особенно актуально сегодня, когда продолжается развитие Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу. Мы также обсуждали этот вопрос. Европейский союз активно инвестирует в развитие Среднего коридора, а Черногория, расположенная на побережье Адриатического моря, может стать важными воротами в Европу.

Это направление, где Казахстан и Черногория могут значительно усилить сотрудничество.

Третья сфера — энергетика. Черногория играет роль важного электроэнергетического хаба в Юго-Восточной Европе. Значительная часть электроэнергии, поставляемой между Балканами и Западной Европой, проходит через Черногорию. Казахстан занимает важное место в энергетическом секторе, поэтому возможности для углубления сотрудничества здесь весьма значительны.

Еще одним перспективным направлением является строительство. Черногория вступает в масштабный инвестиционный цикл, связанный со строительством автомагистралей, скоростных дорог и муниципальной инфраструктуры. Я считаю, что казахстанские компании могли бы более активно участвовать в этих проектах.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Все эти направления могут способствовать развитию деловых связей между Черногорией и Казахстаном и в конечном итоге приносить пользу гражданам обеих стран.

— Если говорить о транспортно-логистической взаимосвязанности, какие ближайшие возможности для сотрудничества с Казахстаном Вы видите для Черногории, Балканского региона и Европы в целом?

Если взглянуть на карту и увидеть расположение Черногории, становится очевидно, что мы можем играть важную роль в соединении торговых маршрутов между Азией и Европой.

По мере того как грузы проходят через Каспийский регион, Средний коридор и далее направляются в Европу, Черногория может выступать в качестве одного из входных пунктов на европейский рынок.

У нас есть порт Бар — это крупный морской порт на побережье Адриатического моря, который преимущественно находится в государственной собственности и обладает значительным потенциалом для сотрудничества. Именно здесь я вижу непосредственные возможности для взаимодействия между Черногорией и Казахстаном.

— Товарооборот между нашими странами остается сравнительно небольшим и пока не отражает весь потенциал отношений. Какие шаги необходимо предпринять для увеличения объемов торговли и экономического обмена?

Согласен, нынешний объем торговли пока остается относительно скромным.После подписания межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве, которое уже практически готово, появится правовая основа для создания Экономической комиссии между нашими странами. В нее войдут представители правительств обеих стран, и она будет заниматься поиском конкретных возможностей для расширения торговли и экономического сотрудничества.

Приведу конкретный пример. Я привез с собой представителей одного из крупнейших винодельческих предприятий Черногории. Это государственная компания, один из самых известных брендов страны и один из ведущих производителей вина в Юго-Восточной Европе.

Я считаю, что ее продукция пока недостаточно известна в Казахстане, хотя вижу огромный потенциал для нее на казахстанском рынке. Это лишь один из многочисленных примеров возможностей, существующих между нашими странами.

— Есть ли у Вас конкретная цель по увеличению товарооборота в ближайшие годы?

На данном этапе я бы не называл конкретных цифр. Однако хотел бы подчеркнуть один вопрос, который вчера обсуждал с Президентом Токаевым. Два года назад Казахстан открыл Генеральное консульство в Подгорице, нашей столице. Я считаю это очень важным шагом.

Я считаю, что Черногории необходимо усилить свое дипломатическое присутствие в Центральной Азии, начиная с Казахстана. Такое присутствие позволит нам активнее взаимодействовать и со всем регионом.

Центральная Азия — это регион с населением около 100 миллионов человек. Это динамично развивающийся регион, по многим направлениям представляющий интерес для сотрудничества с Черногорией. Усиление дипломатического присутствия естественным образом будет способствовать и укреплению экономических связей.

Черногория — небольшая страна с относительно ограниченной дипломатической сетью. У нас около 40 посольств по всему миру, но, к сожалению, ни одного в Центральной Азии. Это необходимо изменить.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Туризм становится все более важным элементом двусторонних отношений. Между нашими странами уже действуют прямые авиарейсы и безвизовый режим. Что еще можно сделать для сближения наших народов и дальнейшего продвижения Казахстана и Черногории как туристических направлений?

Я считаю, что прямое авиасообщение создает прекрасную основу для более тесного сотрудничества. Лично я поддерживал этот проект еще в 2021 году, когда занимал пост министра экономического развития и также курировал сферу туризма.

Запуск прямых рейсов открыл важный рынок для Черногории. За последние несколько лет мы наблюдаем рост числа граждан Казахстана, посещающих нашу страну. Насколько мне известно, многие из них возвращаются снова после первого визита.

Когда я общаюсь с представителями туристической отрасли Черногории, они неизменно положительно отзываются о гостях из Казахстана. Как правило, они дольше остаются в стране и вносят значительный вклад в туристическую экономику. Казахстан стал одним из приоритетных рынков для туристической индустрии Черногории. Именно поэтому представители Национальной туристической организации Черногории входят в состав моей делегации.

В сегодняшнем нестабильном мире Черногория остается безопасным, мирным и гостеприимным направлением. Туризм и гостеприимство находятся в центре нашей экономики и культуры.

Я уверен, что каждый житель Казахстана, посетивший Черногорию, смог убедиться в этом лично. Поэтому хочу сказать совершенно ясно как президент Черногории: граждане Казахстана всегда желанные гости в нашей стране. Как я неоднократно говорил во время этого визита, я приехал сюда как друг в дружественную страну. Именно так мы встречаем наших друзей из Казахстана.

— Это Ваш первый официальный визит в Казахстан и Астану. Какие впечатления Вы увезете домой?

Должен сказать, что еще до приезда в Казахстан у меня уже было очень положительное представление о вашей стране. Во время учебы за рубежом среди моих самых близких друзей были студенты из Казахстана. Благодаря этой дружбе я уже был знаком со многими качествами, которые характеризуют эту страну и ее народ.

То, что я увидел во время нынешнего визита, лишь укрепило эти впечатления. Я встретил здесь большое гостеприимство, замечательных людей и страну, которая добилась впечатляющего прогресса за последние три десятилетия.

Астана сама по себе является ярким примером этого прогресса. Это молодой город, однако его развитие действительно впечатляет. Преобразования, которые Казахстан осуществил за относительно короткий период времени, заслуживают гордости.

Казахстан также сумел сформировать сильную международную репутацию и узнаваемый образ на мировой арене. Это еще одно достижение, достойное признания.

Но в конечном счете самым важным аспектом любых отношений остаются связи между людьми. Я представляю народ Черногории и могу с уверенностью сказать, что между народами Черногории и Казахстана существует искренняя дружба и взаимная симпатия. Когда есть такая основа, политикам становится гораздо легче работать.

— Оправдал ли этот визит Ваши ожидания?

Безусловно. У нас была очень насыщенная и продуктивная программа. Я встретился с Президентом Токаевым, председателем парламента, премьер-министром и членами Правительства Казахстана.

Я выступил в одном из ваших университетов, посетил Международный финансовый центр «Астана» и подробнее ознакомился с усилиями Казахстана в сфере искусственного интеллекта и цифрового развития.

Это направления, в которых Казахстан добился значительного прогресса и где Черногория может перенять ваш опыт. Несмотря на различия в размерах и географии наших стран, нас объединяют схожие стремления к развитию, модернизации и инновациям. Я убежден, что Черногория может многому научиться у Казахстана, так же как существует множество сфер, где наши страны могут более тесно сотрудничать в будущем.

По всем этим причинам могу сказать, что этот визит полностью оправдал мои ожидания и заложил прочную основу для дальнейшего укрепления отношений между Черногорией и Казахстаном.