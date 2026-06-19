Президент Черногории посетил Мажилис

В Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Ерлана Кошанова с Президентом Черногории Яковом Милатовичем, посетившим Казахстан с официальным визитом, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Это первый в истории отношений двух стран визит на уровне главы государства. Собеседники обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

Приветствуя высокого гостя, Председатель Мажилиса отметил высокое доверие и взаимоуважение, сложившиеся между Казахстаном и Черногорией.

Фото Ж.Жумабекова.

— В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений. За это время между Астаной и Подгорицей был налажен надежный политический диалог. Этому способствовали Ваши личные встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И как было отмечено в сегодняшнем совместном заявлении, наши страны заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимного сотрудничества. Как парламентарии, мы готовы оказать всю необходимую поддержку этому на законодательном уровне, — подчеркнул Ерлан Кошанов.

Ерлан Кошанов проинформировал Президента Черногории о проводимых в стране политических реформах, принятии новой Конституции на общенациональном референдуме. В результате полностью перезагружается работа всех ветвей власти, создается правовая основа для перехода к однопалатному Парламенту и учреждению нового общественно-политического института — Халық Кеңесі. Все это является итогом масштабного курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, широко поддержанного казахстанцами.

Фото Ж.Жумабекова.

Говоря о межпарламентских связях, Председатель Мажилиса подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт со спикером парламента Черногории. Он рассказал о действующей в Мажилисе депутатской группе дружбы со Скупщиной и высказался за дальнейшее расширение межпарламентского обмена законотворческим опытом, а также укрепление контактов между парламентариями как на двустороннем уровне, так и на межпарламентских площадках — Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и других.

В своем ответном слове Яков Милатович выразил признательность за теплый прием и подтвердил заинтересованность Подгорицы в углублении двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Черногория высоко ценит проводимые в стране преобразования и готова всесторонне поддерживать межпарламентский диалог, а также совместные экономические и культурно-гуманитарные проекты.

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах туризма, цифровизации, транспорта, логистики, здравоохранения, а также развития торгово-инвестиционных связей.