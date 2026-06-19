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    Торговые палаты Казахстана и Черногории подпишут меморандум о сотрудничестве

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Черногории Яков Милатович провели переговоры в расширенном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    В ходе встречи Яков Милатович отметил, что его нынешний визит в Казахстан имеет особое значение, поскольку проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

    — Я до сих пор очень хорошо помню нашу плодотворную дискуссию, которая состоялась в прошлом году во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда мы фактически договорились о моем визите в Казахстан. Этот визит также является очень символичным, поскольку он проходит в год, когда мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, — сказал Президент. 

    Он также сообщил о предстоящем подписании Меморандума о взаимопонимании между торговыми палатами двух стран.

    — Я приезжаю сюда как друг в дружественную страну. И это очень сильный сигнал, который я хочу сегодня передать на этой встрече. Я приехал не один и не только со своей делегацией. Я приехал сюда с рядом представителей бизнеса из Черногории. И думаю, что наша торгово-промышленная палата, которая отвечала за эту часть визита, также хотела убедиться, что мы наполним этот политический визит реальным содержанием. Именно поэтому сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который, надеюсь, откроет двери для еще более тесного экономического сотрудничества между нашими двумя странами, — подчеркнул Яков Милатович.

    Ранее сообщалось. что Президент Казахстана предложил открыть диппредставительство Черногории в Астане.

    Напомним, что Президент Черногории прибыл в Астану с официальным визитом. Глава государства лично встретил высокого гостя во Дворце независимости.

    Акорда Казахстан Астана Политика Черногория Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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