Президент Казахстана предложил открыть диппредставительство Черногории в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассчитывает на открытие дипломатического представительства Черногории в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом Глава государства сказал во время переговоров в расширенном составе с президентом Черногории Яковом Милатовичем, который прибыл в Казахстан с официальным визитом.

По его словам, в последние годы двусторонние отношения между странами уверенно развиваются. Казахстан и Черногория поддерживают регулярные политические контакты на высоком уровне и проводят консультации между министерствами иностранных дел.

— Открытие Генерального консульства Казахстана в Подгорице наглядно отражает нашу решимость и дальше укреплять двусторонние отношения. В этой связи мы приветствовали бы ответные шаги по открытию дипломатического представительства Черногории в Астане в обозримом будущем. Это позволит укрепить институциональную основу нашего партнерства, — подчеркнул Президент.

Также Глава государства поблагодарил черногорскую сторону за открытие Центра Абая в Национальной библиотеке Черногории, приуроченное к 180-летию казахского поэта и мыслителя.

Кроме того, Президент отметил туристический поток между странами.

— Хотел бы также отметить, что многие граждане Казахстана посещают вашу прекрасную страну и возвращаются с самыми положительными впечатлениями. Убежден, что этот дружественный канал взаимодействия и обменов необходимо и дальше поддерживать. Очень приятно видеть стремление наших граждан приезжать в Черногорию, чтобы познакомиться с ее красотами и увидеть успехи в развитии вашей страны.

Отметим, Почетное консульство Казахстана в Подгорице открылось в июле 2021 года.

Ранее во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в нашу страну с официальным визитом.