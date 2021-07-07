Почётное консульство Казахстана открылось в Черногории

ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ – В Подгорице с участием городских властей, представителей МИД Черногории и других ведомств, общественности и деловых кругов, дипломатов и СМИ состоялась церемония открытия Почётного консульства Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Выступая на церемонии, мэр Подгорицы Иван Вукович приветствовал открытие казахстанского представительства и поздравил казахстанцев с государственным праздником – Днём столицы. Подчёркнуто, что развитию туристических, деловых и культурных обменов способствовало открытие регулярного прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Подгорицей. Градоначальник выразил заинтересованность в установлении побратимских связей между двумя столицами.

Посол Казахстана в Хорватии и Черногории Толежан Барлыбаев поздравил И. Вуковича с наступающим Днём государственности Черногории и вручил ему памятный подарок в виде статуэтки «Золотого человека» – символа независимости нашей страны. Отмечено, что накануне 15-летия дипломатических отношений между нашими странами (установлены 14 июля 2006 года) казахстанско-черногорское сотрудничество вышло на высокий уровень. Активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран способствовали недавние межмидовские консультации и подписание программы сотрудничества на 2021-2023 гг. Важным шагом также стало решение черногорской стороны предоставить в одностороннем порядке временный безвизовый режим для казахстанцев.

Отметив важность открытия первого в истории двусторонних отношений представительства Казахстана в столице Черногории, посол Т. Барлыбаев поздравил Почётного консула Горана Джукановича с назначением и вручил ему высокую награду – «Медаль Абая» Международной организации тюркской культуры, подчеркнув его весомый личный вклад в развитие двусторонних связей и популяризацию казахской культуры в Черногории.

В свою очередь Г. Джуканович заявил, что Почётное консульство открыто с целью оказания оперативной поддержки и помощи казахстанским гражданам, а также содействия развитию туристических, деловых и культурных связей, добавив, что его филиал также будет открыт на черногорском побережье в г. Будва.

В рамках церемонии прошла презентация книги Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости» и сборника избранных сочинений Абая Кунанбайулы на черногорском языке, а также выставка фотографий, посвященная Дню столицы Казахстана – города Нур-Султан.

В этот же день состоялись переговоры Посла Казахстана с руководством правительства и парламента Черногории, мэрии Подгорицы, а также его интервью черногорскому национальному телевидению.