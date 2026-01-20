РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:29, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Премьера фильма о Жошы хане состоится на престижных международных платформах

    В текущем году весной завершатся съемки документального фильма о Жошы хане. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, передает Kazinform.

    V Национальный Курултай: текстовая трансляция
    Фото: Аkorda

     — В последние годы мы добились значительных результатов в деле научного изучения и популяризации нашего многовекового исторического наследия. Уже этой весной будет завершена работа над документальным фильмом о Жошы хане. О запуске данного масштабного проекта я говорил на заседании Национального курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на престижных международных платформах, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

    Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Культура Казахское кино Национальный курултай
    Нағашыбек Алдан
    Нағашыбек Алдан
    Автор
    Сейчас читают