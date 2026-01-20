Премьера фильма о Жошы хане состоится на престижных международных платформах

— В последние годы мы добились значительных результатов в деле научного изучения и популяризации нашего многовекового исторического наследия. Уже этой весной будет завершена работа над документальным фильмом о Жошы хане. О запуске данного масштабного проекта я говорил на заседании Национального курултая, прошедшем в Атырау. Премьера многосерийного фильма состоится на престижных международных платформах, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.