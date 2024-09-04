В Telegram извинились перед властями Южной Кореи

Представители Telegram принесли извинения южнокорейским властям, выразили надежду на построение доверительных отношений и удалили несколько дипфейк-видеоматериалов сексуального характера, которые распространялись на платформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В Комиссии по стандартам в сфере телекоммуникаций Республики Корея сообщили, что представитель подразделения Telegram в Восточной Азии направил в адрес комиссии официальное письмо, в котором выразил сожаление из-за развития ситуации. Он также выразил готовность выстраивать доверительные отношения с комиссией, «чтобы сделать Telegram еще безопаснее для пользователей».

Telegram предоставил южнокорейским властям «новый эксклюзивный адрес электронной почты» для коммуникации. Платформа также сообщила об удалении 25 видеоматериалов откровенного содержания по ее запросу. Южнокорейские власти, в свою очередь, выразили надежду на создание «горячей линии» для лучшего реагирования на появление запрещенного контента на площадке.

2 сентября полиция Республики Корея начала внутреннее, предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве распространению запрещенных дипфейк-видеоматериалов сексуального характера.

22 августа южнокорейская газета «Хангёре» опубликовала материал о Telegram-каналах, участники которых в чатах создавали и распространяли дипфейк-видео сексуального характера. Большая часть правонарушителей по таким делам — несовершеннолетние. Жертвами становились рядовые жительницы Республики Корея из числа знакомых злоумышленников, в том числе подростки.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, что по данным французских СМИ, Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к преступлениям против детей, обороту наркотиков и мошенничеству.

Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Команда Telegram заявила, что обвинения в злоупотреблениях на платформе абсурдны.

Брат сооснователя Telegram Павла Дурова, также был объявлен в розыск во Франции.