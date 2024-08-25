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    04:39, 25 Август 2024 | GMT +6

    В Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем - Илон Маск о задержании Дурова

    Илон Маск
    Фото: Nathan Laine/Bloomberg

    Глава соцсети X, компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на новость о задержании в аэропорту Ле-Бурже во Франции основателя Telegram Павал Дурова, передает агентство Kazinform.   

     — Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем, — написал он на своей странице в X.

    Кроме того, Илон Маск назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Как передает ТАСС, ряд политиков также прокомментировали ситуацию с задержанием и арестом Павла Дурова:

    • Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, комментируя информацию о задержании сооснователя Telegram, заявила, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.
    • Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает безумием задержание бизнесмена.
    • Экс-евродепутат от Франции Эмерик Шопрад заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.

    Напомним, телеканал LCI сообщил о том, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. 

    Французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

    Павел Дуров, родившийся в России основатель приложения для обмена сообщениями Telegram, одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

    Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию вокруг Дурова.

    Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Павла Дурова.

    Теги:
    Павел Дуров СМИ Илон Маск Соцсети Франция Мировые новости Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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