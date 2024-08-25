В Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем - Илон Маск о задержании Дурова

Глава соцсети X, компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на новость о задержании в аэропорту Ле-Бурже во Франции основателя Telegram Павал Дурова, передает агентство Kazinform.

— Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем, — написал он на своей странице в X.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

Кроме того, Илон Маск назвал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Check out this ad for the First Amendment. It is very convincing.

https://t.co/mb4UCSZcgR — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2024

Как передает ТАСС, ряд политиков также прокомментировали ситуацию с задержанием и арестом Павла Дурова:

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, комментируя информацию о задержании сооснователя Telegram, заявила, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает безумием задержание бизнесмена.

Экс-евродепутат от Франции Эмерик Шопрад заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.

Напомним, телеканал LCI сообщил о том, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

Павел Дуров, родившийся в России основатель приложения для обмена сообщениями Telegram, одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию вокруг Дурова.

Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Павла Дурова.