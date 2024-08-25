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    03:35, 25 Август 2024 | GMT +6

    Криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне задержания Дурова

    Криптовалюта Toncoin
    Фото: business2community.com

    Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, свидетельствуют данные площадки Binance, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    По данным на 00:04 мск, TON снижался на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78.

    К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).

    The Open Network (TON) - это блокчейн третьего поколения Proof-of-Stake, изначально разработанный в 2018 году братьями Дуровыми, основателями мессенджера Telegram. Позже он был передан открытому сообществу TON, которое с тех пор поддерживает и развивает проект.

    Напомним, телеканал LCI сообщил о том, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Павел Дуров Франция Мировые новости Задержания
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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