Криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне задержания Дурова

Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, свидетельствуют данные площадки Binance, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным на 00:04 мск, TON снижался на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78.

К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).

The Open Network (TON) - это блокчейн третьего поколения Proof-of-Stake, изначально разработанный в 2018 году братьями Дуровыми, основателями мессенджера Telegram. Позже он был передан открытому сообществу TON, которое с тех пор поддерживает и развивает проект.

Напомним, телеканал LCI сообщил о том, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.