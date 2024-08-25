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    02:02, 25 Август 2024 | GMT +6

    СМИ: во Франции задержали Павла Дурова

    павел дуров
    Фото: instagram.com/durov

    Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    По данным телеканала LCI, Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

    Точные причины задержания не уточняются, а в префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.

    Между тем, французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

    Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

    Павел Дуров за последние месяцы посетил Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан.

    Напомним, в начале августа Павел Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

    Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своих впечатлениях после визита в Казахстан. По его словам, ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Павел Дуров СМИ Мировые новости Задержания
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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