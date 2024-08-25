СМИ: во Франции задержали Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала LCI, Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

Точные причины задержания не уточняются, а в префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.

Между тем, французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

Павел Дуров за последние месяцы посетил Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан.

Напомним, в начале августа Павел Дуров впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своих впечатлениях после визита в Казахстан. По его словам, ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.