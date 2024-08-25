Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию вокруг Дурова
Российское посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
- В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова, - указали в дипведомстве.
Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.
Напомним, телеканал LCI сообщил о том, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Павла Дурова.