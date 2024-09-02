Южная Корея начала расследование против Telegram

Южнокорейская полиция заявила о том, что начала расследование в отношении платформы зашифрованных сообщений Telegram по обвинению в «пособничестве» распространению так называемого дипфейкового порно, в том числе откровенных изображений подростков, созданных искусственным интеллектом, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24.

Дипфейк-порно включает в себя откровенный контент, в котором лица людей накладываются в цифровом виде на другие порнографические изображения или видео с помощью технологий искусственного интеллекта.

Поводом для начала расследования послужило создание в прошлом месяце нелегального чата в Telegram студентами одного из университетов Южной Кореи, где они делились фейковыми порнографическими материалами однокурсниц. Это вызвало широкий общественный резонанс.

- В связи с этими преступлениями Национальное полицейское управление Сеула на прошлой неделе начало расследование по факту пособничества. Telegram не ответил на наши предыдущие запросы по поводу учетных записей во время расследования, — заявил глава следственного бюро Национального полицейского управления У Чон Су.

По данным бюро Национального полицейского управления Южной Кореи, только на прошлой неделе было получено 88 сообщений о дипфейковом порно. Выявлено 24 подозреваемых.

Полиция пообещала «найти способы сотрудничества с различными следственными органами, в том числе с французскими, чтобы «усилить» расследование деятельности платформы.

Активисты говорят, что Южная Корея страдает от эпидемии цифровых сексуальных преступлений, в том числе связанных со шпионскими камерами и порноместью, а также неадекватным законодательством для наказания правонарушителей.

Сообщается, что исполнители дипфейковых преступлений использовали платформы социальных сетей, таких как Instagram, для сохранения фотографий жертв, которые затем использовались для создания фейковых порнографических материалов. Эти действия вызвали общественный резонанс и побудили президента Юн Сок Еля призвать чиновников «тщательно расследовать и решать цифровые сексуальные преступления, чтобы полностью их искоренить».

Расследование было начато после того, как в прошлом месяце во Франции был арестован основатель и руководитель Telegram Павел Дуров. Ему было предъявлено обвинение по нескольким пунктам, в частности в неспособности обуздать экстремистский и незаконный контент. Дурову грозит по совокупности обвинений до 10 лет лишения свободы.