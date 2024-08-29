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    13:14, 29 Август 2024 | GMT +6

    Павлу Дурову грозит до десяти лет тюрьмы

    Павел Дуров
    Фото: durov/ instagram

    Основателю сервиса Telegram Павлу Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за совершение нескольких правонарушений, в том числе управление онлайн-платформой, позволяющей проводить незаконные транзакции организованной группой, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В среду Павлу Дурову было предъявлено обвинение в соучастии в администрировании Telegram с целью совершения незаконной транзакции организованной группой. В целом он обвиняется в шести правонарушениях. По совокупности обвинений бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы.

    П. Дуров освобожден под судебный надзор. Однако ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

    Парижский суд обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

    Напомним, что по данным французских СМИ, Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к преступлениям против детей, обороту наркотиков и мошенничеству. 

    Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Команда Telegram заявила, что обвинения в злоупотреблениях на платформе абсурдны.

    Брат сооснователя Telegram Павла Дурова, также был объявлен в розыск во Франции.

    Теги:
    Павел Дуров Франция Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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