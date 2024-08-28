Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Европейское издание Politico сообщило, что Николай Дуров, брат сооснователя Telegram Павла Дурова, также объявлен в розыск во Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

По данным газеты, ордера были выданы после запроса, который остался без ответа со стороны Telegram, об установлении личности одного из пользователей мессенджера, обвиняемого в распространении и изготовлении детской порнографии. В качестве обоснования ордеров на арест братьев Дуровых также указано использование Telegram преступными группировками.

По информации Politico, вице-президент мессенджера Илья Перекопский также упоминается в материалах дела, однако не указывается, выдан ли ордер на его арест.

Прокуратура отказалась комментировать газете выдачу ордеров на арест братьев. Адвокат Павла Дурова также отказался давать комментарии о расследовании.

По данным французских СМИ, Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже по обвинению в причастности к преступлениям против детей, обороту наркотиков и мошенничеству. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Дуров является гражданином России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Посольство России во Франции выясняет ситуацию.

Илон Маск назвал задержание Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Команда Telegram заявила, что обвинения в злоупотреблениях на платформе абсурдны.