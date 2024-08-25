РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:42, 25 Август 2024 | GMT +6

    Во Франции задержан Павел Дуров: что известно к этому часу

    Павел Дуров
    Фото: скрин с видео

    Основатель Telegram Павел Дуров задержан был задержан в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Обстоятельства задержания

    • По данным LCI, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (21:00 мск).
    • Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана. С ним находились женщина и телохранитель.
    • В ноябре 2021 года в официальном вестнике Франции Journal Officiel появилась информация о том, что Дуров получил гражданство республики в августе того же года.

     

    Обвинения

    • Правоохранительные органы считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту, сообщает телеканал TF1.
    • По данным TF1, Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, "в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией".
    • Сооснователь Telegram помещен под стражу и уже в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщает TF1.

     

    Информация от властей

    • В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.

     

    Ситуация на бирже

    • Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова, свидетельствуют данные площадки Binance.
    • По данным площадки на 00:04 мск, TON снижался на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78. К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).

     

    МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

    Часть русскоязычных Telegram-каналов запустили хештеги в поддержку Дурова.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, комментируя информацию о задержании сооснователя Telegram, заявила, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает безумием задержание бизнесмена.

    Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Комментируя произошедшее, он отметил, что в 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем.

    Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Дуров был задержан во Франции за отказ "цензурировать правду" по приказу правительств и разведывательных служб.

    Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова.

    Экс-евродепутат Эмерик Шопрад заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.

    В X (ранее Twitter) перестал работать поиск по хештегу "Telegram".

    Теги:
    Павел Дуров СМИ Франция Мировые новости Россия Задержания
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    telegram