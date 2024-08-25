Во Франции задержан Павел Дуров: что известно к этому часу

Основатель Telegram Павел Дуров задержан был задержан в аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Обстоятельства задержания

По данным LCI, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана. С ним находились женщина и телохранитель.

В ноябре 2021 года в официальном вестнике Франции Journal Officiel появилась информация о том, что Дуров получил гражданство республики в августе того же года.

Обвинения

Правоохранительные органы считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту, сообщает телеканал TF1.

По данным TF1, Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, "в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией".

Сооснователь Telegram помещен под стражу и уже в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщает TF1.

Информация от властей

В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.

Ситуация на бирже

Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным площадки на 00:04 мск, TON снижался на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78. К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).

МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

Часть русскоязычных Telegram-каналов запустили хештеги в поддержку Дурова.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, комментируя информацию о задержании сооснователя Telegram, заявила, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает безумием задержание бизнесмена.

Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Комментируя произошедшее, он отметил, что в 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем.

Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Дуров был задержан во Франции за отказ "цензурировать правду" по приказу правительств и разведывательных служб.

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова.

Экс-евродепутат Эмерик Шопрад заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.

В X (ранее Twitter) перестал работать поиск по хештегу "Telegram".