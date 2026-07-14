Правительство Казахстана выразило соболезнования народу Катара

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин оставил запись в книге соболезнований, открытой в Посольстве Государства Катар в Астане в связи с кончиной шейха Хамада бен Халифы аль Тани, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Серик Жумангарин от имени Правительства РК и от себя лично выразил глубокие соболезнования семье шейха и народу Государства Катар. Вместе с ним посольство также посетил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

В записи в книге соболезнований отмечено, что в памяти народа Казахстана навсегда сохранятся неустанные усилия шейха Хамада бен Халифы аль Тани как мудрого и дальновидного государственного деятеля, сыгравшего ключевую роль в превращении Государства Катар в одно из наиболее динамично развивающихся государств мира. Также особо подчеркивается, что его поддержка, оставила значимый след в истории двустороннего сотрудничества.

Фото: Правительство РК

Между Казахстаном и Катаром с 2000 года в соответствии с Соглашением между Правительством РК и Правительством Государства Катар действует совместный казахстанско-катарский комитет на высоком уровне.

МНЭ является рабочим органом Комитета с 2015 года и обеспечивает деятельность Комитета с его 4-го заседания. Сопредседателем казахстанско-катарского комитета является заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани ушел из жизни. В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур после смерти шейха, государственные учреждения временно приостановят работу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара в связи с кончиной отца, а позже Президент Казахстана прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.