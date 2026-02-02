Пожар в Кран-Монтана: число погибших выросло до 41

— 31 января в больнице Цюриха умер 18-летний гражданин Швейцарии, — говорится в заявлении прокурора кантона Вале Беатрис Пиллуд.

Она подтвердила, что число жертв трагедии доросло до 41 человек. При этом прокурор отметила, что никакой новой информации о ходе расследования разглашаться пока не будет.

Погибшим было от 14 до 39 лет. Очень многие из них — подростки. Только четыре человека были старше 24 лет. Известно также, что в числе жертв — 23 швейцарца и 18 граждан других стран, включая восьмерых французов.

Кроме того, при пожаре, случившемся в ночь на 1 января 2026 года, пострадали больше ста человек.

Напомним, установлено, что возгорание началось из-за бенгальских огней в бутылках шампанского, которые близко поднесли к потолку. Покрывавшая его акустическая пена очень быстро воспламенилась, пламя за считанные секунды охватило помещение, посетители оказались в огненной ловушке.

Швейцарские власти расследуют, соответствовало ли потолочное покрытие стандартам безопасности и было ли разрешено использование свечей в баре. Известно, что проверки пожарной безопасности в заведении не проводились с 2019 года.

Ранее сообщалось, что нескольким пострадавшим от пожара в Кран-Монтане вырастят новую кожу в лаборатории. Университетская клиника Цюриха отправила образцы тканей пациентов в компанию Cutiss для создания персональных трансплантатов.