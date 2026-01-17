Пожар в Кран-Монтана: пострадавшим выращивают кожу из их собственных клеток

При пожаре в Кран-Монтане погибли 40 человек, ещё 116 получили ранения. От 80 до 100 пострадавших — в основном молодых людей — получили тяжёлые ожоги, у многих повреждено больше 60% поверхности тела. Такие травмы требуют сложного лечения: стабилизации состояния, операций, борьбы с инфекциями и часто многолетней реабилитации.

Нескольких пострадавших доставили в Цюрих. Детская университетская больница и Университетская клиника Цюриха располагают специализированными ожоговыми центрами — одними из лучших в Европе.

Лечение в этих центрах идёт по отработанной схеме. Сначала пациентов стабилизируют в реанимации. Затем хирургически удаляют омертвевшую кожу, чтобы предотвратить инфекцию и подготовить раны к заживлению. После этого открытые раны закрывают: сначала временными биологическими или синтетическими материалами, потом так называемыми аутотрансплантатами. Это тонкие слои кожи, взятые с неповреждённых участков тела самого пациента.

Эти методы спасают жизни, но у них есть ограничения: не хватает донорских участков здоровой кожи, а пересаженная кожа образует рубцы. Шрамы сильно снижают качество жизни, требуют постоянного ухода и часто нуждаются в корректирующих операциях. У детей возникает ещё одна проблема — трансплантаты не растягиваются по мере роста организма.

Эластичная кожа из небольшой биопсии

Идеальный вариант — трансплантаты, которые ведут себя почти как настоящая кожа и способны расти. Базовые исследования таких двухслойных кожных трансплантатов из человеческих клеток начались в Цюрихском университете (UZH) 25 лет назад. С 2001 по 2016 год исследовательская группа под руководством профессора Эрнста Райхманна работала над выращиванием человеческих клеток кожи в специальном геле.

Учёным удалось создать многообещающий кожный заменитель для лечения тяжёлых повреждений. Он содержит клетки эпидермиса, верхнего слоя кожи, и клетки дермы, нижнего слоя. Базовый слой из клеток дермы делает трансплантат эластичным и способным расти у детей — это подтверждают клинические исследования.

Биотехнолог Даниэла Марино участвовала в этих разработках, а в 2017 году стала сооснователем стартапа Cutiss. Компания работает над тем, чтобы сделать технологию под названием denovoSkin доступной в клинической практике.

— Мы создаём живую человеческую ткань в лаборатории из небольшой биопсии кожи размером с почтовую марку, взятой у самого пациента. У этого подхода несколько преимуществ. Главное — это персонализированный двухслойный трансплантат. Поскольку мы используем собственные клетки пациента, риска отторжения нет, — говорит гендиректор Cutiss Даниэла Марино.

По её словам, долгосрочные клинические данные как при ожогах, так и при реконструктивной хирургии — например, исправлении рубцов и пластических операциях — показывают, что двухслойные трансплантаты безопасно закрывают раны, экономят здоровую кожу пациента и улучшают качество рубцов по сравнению со стандартным лечением. Сегодня компания может вырастить несколько кожных трансплантатов по 50 квадратных сантиметров каждый за четыре недели.

Финальная стадия испытаний

Технология находится на поздней стадии клинических испытаний для лечения ожогов и реконструктивной хирургии у детей и взрослых. Третья фаза клинических испытаний для лечения тяжёлых ожогов у взрослых и подростков стартовала весной 2025 года и продолжается. В ней участвуют 20 ожоговых центров из восьми стран ЕС и Швейцарии, включая Университетскую клинику Цюриха.

Это финальное испытание должно подтвердить эффективность и безопасность технологии в более широком масштабе — это необходимое условие для последующего одобрения и массового применения. Данные второй фазы уже опубликованы.

— Наш продукт — это передовая терапия, и нам нужны данные третьей фазы, прежде чем мы сможем пройти полный процесс регуляторного одобрения в разных странах, включая Швейцарию, — пояснила Даниэла Марино.

Кроме того, за последнее десятилетие двухслойные трансплантаты исследователей из UZH использовались в восьми отдельных случаях в рамках так называемого сострадательного применения — в индивидуальном порядке и при чётко определённых медицинских условиях.

Пострадавших от пожара в Кран-Монтане будут лечить denovoSkin

Хирургическая команда Университетской клиники Цюриха подтвердила, что в отдельных случаях по решению лечащих врачей биопсии кожи пострадавших от пожара в Кран-Монтане отправлены в Cutiss для создания трансплантатов denovoSkin.

Однако нынешняя ситуация также показывает сложность производства живой персонализированной кожи по запросу. Для этого нужна специализированная инфраструктура, строго стандартизированные процессы и обученные специалисты, чтобы обеспечить стабильное качество и безопасность. Поэтому компания разработала автоматизированные производственные системы — машины, которые воспроизводят ручной процесс. Cutiss сотрудничает с производителем оборудования Tecan, чтобы довести эти машины до промышленного уровня — это последний шаг перед их использованием в клинических условиях.