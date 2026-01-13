Пожар в баре в Швейцарии: начато уголовное расследование в отношении владельцев

Три месяца заключения под стражу до суда для владельца бара Le Constellation в Кран-Монтане Жака Моретти — такое решение вынес в понедельник суд швейцарского кантона Вале. Суд внял аргументам прокуратуры, указавшей на возможный «риск уклонения от правосудия».

При этом в заявлении суда указано, что он может отменить трёхмесячное предварительное заключение, если будут приняты достаточные «меры безопасности», в том числе внесён залог. Но может и продлить этот срок.

По мнению суда, Жак Моретти должен оставаться под стражей до тех пор, пока эти меры не будут выработаны. Офис Патрика Мишода, адвоката владельца бара, не ответил на запросы агентства АР о комментарии.

Le Constellation загорелся во время новогодней вечеринки, причиной, по данным сегодня, стали бенгальские огни, от которых вспыхнул потолок. В результате погибли 40 человек, 116 получили ранения.

В заявлении адвокатов супруги владельца Джессики Моретти говорится, что решение суда позволит её мужу «вновь обрести свободу», как только будут созданы соответствующие условия.

Швейцарские власти начали уголовное расследование в отношении владельцев, их подозревают в неумышленном убийстве, неумышленном нанесении телесных повреждений и неумышленном причинении пожара.

Власти выясняют, соответствует ли покрывавший потолок звукоизоляционный материал нормам и разрешено ли было использовать бенгальские огни в баре. На прошлой неделе выяснилось, что проверки пожарной безопасности не проводились с 2019 года.

Согласно региональным правилам, все «доступные для публики» здания кантона Вале должны проходить ежегодную проверку пожарной безопасности.