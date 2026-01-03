23:00, 02 Январь 2026 | GMT +5
Пожар произошел в кофейне 12-этажного дома в Астане
В Астане в районе Нура по улице Улы дала на первом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в помещении кофейни произошло возгорание мебели, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей предотвратили распространение огня. Пожар полностью ликвидирован на площади 4 кв.м.
Пострадавших нет. В подъезде дома было слабое задымление. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.
1 января мы сообщали о пожаре в 12-этажном ЖК Алматы. Ночью 31 декабря произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме в Таразе, позже из-за пожара в многоэтажке в Таразе объявили ЧС на объекте.