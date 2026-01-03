Пожар произошел в кофейне 12-этажного дома в Астане

Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей предотвратили распространение огня. Пожар полностью ликвидирован на площади 4 кв.м.

Пострадавших нет. В подъезде дома было слабое задымление. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

1 января мы сообщали о пожаре в 12-этажном ЖК Алматы. Ночью 31 декабря произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме в Таразе, позже из-за пожара в многоэтажке в Таразе объявили ЧС на объекте.