    23:00, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар произошел в кофейне 12-этажного дома в Астане

    В Астане в районе Нура по улице Улы дала на первом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в помещении кофейни произошло возгорание мебели, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар
    Фото: МЧС

    Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей предотвратили распространение огня. Пожар полностью ликвидирован на площади 4 кв.м.

    Пострадавших нет. В подъезде дома было слабое задымление. Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

    1 января мы сообщали о пожаре в 12-этажном ЖК Алматы. Ночью 31 декабря произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме в Таразе, позже из-за пожара в многоэтажке в Таразе объявили ЧС на объекте.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
