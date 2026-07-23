Построенный 70 лет назад железнодорожный вокзал Жетысу открыли после модернизации

В Алматинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Жетысу. Обновленный объект стал более просторным и современным для пассажиров, в нем усилена безопасность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Железнодорожный вокзал, построенный в 1959 году, полностью модернизирован. После реконструкции площадь здания увеличилась почти в два раза — со 135 до 258 квадратных метров. Сейчас вокзал представляет собой современное одноэтажное здание, оснащенное необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров и работников железнодорожной отрасли.

В Министерстве транспорта рассказали, что в ходе реконструкции были выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка здания, устройство наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Также проведены работы по реконструкции перрона, благоустройству прилегающей территории и установке современной мебели.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Железнодорожный вокзал станции Жетысу относится к вокзалам третьего типа. Ежедневно через станцию проходят четыре пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Алматы, Алтынколем, Сарыозеком и Капшагаем.

Обновление объекта реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, осуществляемой по поручению Главы государства. В Алматинской области программой модернизации охвачены четыре железнодорожных вокзала: Конаев, Шамалган, Жетису и Казыбек бек (Узынагаш).

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

В июне после модернизации был открыт железнодорожный вокзал станции Конаев. Построенный в 1978 году воказл был обновлен и приведен в соответствие с современными требованиями.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал открылся после реконструкции в Павлодарской области. Также в Акмолинской области была завершена реконструкция здания железнодорожного вокзала Жаксы.