Железнодорожный вокзал открылся после реконструкции в Павлодарской области

В Павлодарской области после реконструкции открыт железнодорожный вокзал станции Карасор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

В Павлодарской области завершены работы по реконструкции железнодорожного вокзала станции Карасор. В Министерстве транспорта рассказали, что вокзал, построенный в 1988 году, получил современный облик.

В рамках реконструкции проведен ремонт кровли, обновлены фасад и внутренние помещения, модернизированы инженерные системы, включая водоснабжение, канализацию, отопление, электрические и слаботочные сети. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и обновлен пассажирский перрон.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

В здании установлены современные системы вентиляции и пожарной безопасности. Для обеспечения безбарьерного доступа оборудованы пандус, тактильная навигация, а также специальная комната ожидания для маломобильных граждан. Для пассажиров созданы современные и удобные зоны ожидания.

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

Железнодорожный вокзал станции Карасор относится к третьему типу. Через станцию курсируют четыре пассажирских поезда, обеспечивающие сообщение с Астаной, Павлодаром, Кокшетау, Шымкентом и Туркестаном.

Реконструкция вокзала проведена в рамках работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

Ранее в Акмолинской области была завершена реконструкция здания железнодорожного вокзала Жаксы. Также сообщалось о ходе реконструкции вокзала Алматы-1.