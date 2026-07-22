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    Железнодорожный вокзал открылся после реконструкции в Павлодарской области

    В Павлодарской области после реконструкции открыт железнодорожный вокзал станции Карасор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

    Железнодорожный вокзал открылся после реконструкции в Павлодарской области
    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

    В Павлодарской области завершены работы по реконструкции железнодорожного вокзала станции Карасор. В Министерстве транспорта рассказали, что вокзал, построенный в 1988 году, получил современный облик.

    В рамках реконструкции проведен ремонт кровли, обновлены фасад и внутренние помещения, модернизированы инженерные системы, включая водоснабжение, канализацию, отопление, электрические и слаботочные сети. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и обновлен пассажирский перрон.

    Железнодорожный вокзал открылся после реконструкции в Павлодарской области
    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан
    Новый вокал в Павлодарской области
    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

    В здании установлены современные системы вентиляции и пожарной безопасности. Для обеспечения безбарьерного доступа оборудованы пандус, тактильная навигация, а также специальная комната ожидания для маломобильных граждан. Для пассажиров созданы современные и удобные зоны ожидания.

    Новый вокал в Павлодарской области
    Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан

    Железнодорожный вокзал станции Карасор относится к третьему типу. Через станцию курсируют четыре пассажирских поезда, обеспечивающие сообщение с Астаной, Павлодаром, Кокшетау, Шымкентом и Туркестаном.

    Реконструкция вокзала проведена в рамках работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. 

    Ранее в Акмолинской области была завершена реконструкция здания железнодорожного вокзала Жаксы. Также сообщалось о ходе реконструкции вокзала Алматы-1.

    Реконструкция Железнодорожный вокзал Регионы Казахстана Строительство Поезда Павлодарская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор