Реконструкция вокзала Алматы-1: готовность объекта достигла 40%

Более 500 специалистов задействованы в реконструкции вокзала Алматы-1, где работы ведутся в двухсменном режиме, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

По данным Минтранспорта Казахстана, на текущем этапе строительная готовность объекта составляет 40%. В частности, выполнены устройство ливневой канализации с кровли, наружный демонтаж, демонтаж наружных витражей и инженерных сетей. Кроме того, завершено устройство платформы островного перрона и временных сетей электроснабжения.

— На объекте продолжаются работы по устройству кровли, усилению металлического каркаса, монтажу инженерных сетей, систем отопления, вентиляции и автоматического пожаротушения, а также возведению внутренних стен и перегородок, — сообщили в Министерстве.

Фото: Министерство транспорта РК

Также продолжается оснащение объекта современным технологическим оборудованием. Ведутся поставка и монтаж наружных и внутренних витражных систем. Кроме того, осуществляется комплектация лифтовым и эскалаторным оборудованием, а также инженерным оборудованием для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Как отметили в ведомстве, реализация проекта реконструкции вокзала Алматы-1 улучшит не только эстетические и функциональные качества объекта, но и повысит общий уровень комфорта и качества обслуживания пассажиров, соответствуя современным требованиям транспортной инфраструктуры.

Напомним, с 1 июля контроль за маломерными судами в Казахстане официально перешел от Министерства транспорта к Министерству по чрезвычайным ситуациям.