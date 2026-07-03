Контроль за маломерными судами в Казахстане передали МЧС

С 1 июля контроль за маломерными судами в Казахстане официально перешел от Министерства транспорта к Министерству по чрезвычайным ситуациям, передает агентство Kazinform.

— С 1 июля 2026 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении». Законом предусмотрена передача функций государственного контроля и надзора в отношении маломерных судов от Минтранспорта РК в МЧС РК, — сообщили в Министерстве.

Как подчеркнули в Минтранспорта, передача полномочий направлена на повышение уровня безопасности граждан на водоемах, прежде всего в местах массового отдыха, а также на обеспечение комплексного подхода к предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов. Необходимость изменений также связана с развитием внутреннего туризма и увеличением числа отдыхающих у воды.

Перед передачей функций территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля с 1 по 30 июня 2026 года провели республиканскую профилактическую акцию «Внимание! Маломерный флот!».

По данным Минтранспорта, за месяц специалисты осмотрели 775 маломерных судов и выявили 273 административных правонарушения.

Какие нарушения чаще всего выявляли инспекторы

эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств (спасательных жилетов, поясов, нагрудников) — 91 случаев;

управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления, — 34 случая;

выброс за борт судна мусора и иных предметов — 26 случаев;

управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке, — 10 случаев;

нарушение судоводителями иных правил пользования маломерными судами — 26 случаев;

Министерство транспорта призывает владельцев и судоводителей маломерных судов неукоснительно соблюдать требования законодательства и правила безопасности на водных объектах.

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