LRT официально переименовали в Tarlan Astana

Решение принято в соответствии с Законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключения республиканской ономастической комиссии от 12 июня 2026 года.

Согласно документу, системе легкорельсового транспорта города Астаны присвоено официальное наименование Tarlan Astana.

Управлению по развитию языков и архивного дела города Астаны поручено принять необходимые меры по реализации постановления.

Предложение о переименовании LRT было озвучено ранее на внеочередной сессии маслихата Астаны. Сообщалось, что в акимат Астаны поступил ряд предложений от жителей, общественных организаций и городского филиала Союза писателей Казахстана о присвоении официального наименования системе LRT.