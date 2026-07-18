Еще один железнодорожный вокзал открылся после модернизации в Казахстане

В Акмолинской области завершена реконструкция здания железнодорожного вокзала Жаксы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Работы выполнены в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

Фото: Министерство транспорта РК.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, представители АО «НК «Қазақстан темір жолы», ветераны железнодорожной отрасли и жители района.

В ходе реконструкции площадь вокзала увеличена с 203 до 221,8 кв. м, а длина пассажирского перрона — с 388 до 503 метров. Полностью обновлены кровля, фасад и внутренние помещения, выполнены работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем.

Фото: Министерство транспорта РК.

В здании установлены мебель и необходимое оборудование, благоустроена прилегающая территория, обновлен пассажирский перрон. При отделке фасада и внутренних помещений использованы современные строительные материалы отечественного производства. Для создания безбарьерной среды установлен наружный подъемник, обеспечивающий удобный доступ для маломобильных пассажиров.

Фото: Министерство транспорта РК.

Здание вокзала, построенное в 1960 году, впервые за несколько десятилетий прошло капитальную реконструкцию. Через станцию курсируют 8 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Костанаем, Аркалыком, Семеем, Павлодаром и Мангистау.

Фото: Министерство транспорта РК.

Ранее сообщалось о ходе реконструкция вокзала Алматы-1.