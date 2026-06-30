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    Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Конаеве

    В городе Конаев после модернизации официально введен в эксплуатацию обновленный железнодорожный вокзал, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Конаеве
    Фото: Министерство транспорта РК

    Объект обновлен в рамках масштабной программы реконструкции 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

    Как отметили в ведомстве, в ходе работ полностью обновили фасад и внутренние помещения здания, модернизировали инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, была построена новая пассажирская платформа, благоустроена прилегающая территория, созданы современные зоны ожидания, улучшена навигация и обеспечены условия для маломобильных граждан.

    Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Конаеве
    Фото: Министерство транспорта РК

    — Железнодорожный вокзал Конаев является важным транспортным объектом Алматинской области, обеспечивающим пассажирское сообщение между регионами страны. Реализация проекта позволила создать современные условия для обслуживания пассажиров, повысить качество предоставляемых услуг и улучшить транспортную инфраструктуру региона, — сообщили в Минтранспорте РК.

    Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Конаеве
    Фото: Министерство транспорта РК

    Программа модернизации 124 железнодорожных вокзалов является крупнейшим проектом по обновлению вокзальной инфраструктуры за годы Независимости. Работы ведутся во всех регионах страны и направлены на повышение безопасности, комфорта и доступности железнодорожного транспорта.

    Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Конаеве
    Фото: Министерство транспорта РК

    В Алматинской области в рамках программы модернизируются четыре объекта — вокзалы Конаев, Шамалган, Жетісу и Қазыбек бек (Узынагаш).

    В министерстве подчеркнули, что реализация проектов позволит существенно повысить качество транспортного обслуживания жителей региона и создать современную железнодорожную инфраструктуру.

    Ранее два железнодорожных вокзала в ЗКО открыли после реконструкции.

    Железнодорожный вокзал Регионы Казахстана Минтранспорта РК Модернизация город Конаев
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор