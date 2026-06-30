Два железнодорожных вокзала в ЗКО открыли после реконструкции

В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию обновленные вокзалы Семиглавый Мар и Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В церемониях открытия принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

— Модернизация объектов проведена в рамках масштабной программы, реализуемой по поручению Главы государства. Она направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, создание современной и комфортной транспортной инфраструктуры в регионах, — отметили в Минтранспорта Казахстана.

Фото: Министерство транспорта РК.

Железнодорожный вокзал Казахстан, история которого насчитывает более 90 лет, полностью обновили. В ходе реконструкции специалисты отремонтировали две пассажирские платформы, восстановили пешеходный мост, модернизировали инженерные коммуникации и благоустроили прилегающую территорию.

Фото: Министерство транспорта РК.

Особое внимание при реализации проекта уделили созданию доступной среды. На обоих вокзалах оборудовали условия для маломобильных пассажиров, обновили залы ожидания и пассажирскую инфраструктуру.

— В прошлом году железнодорожным транспортом в Западно-Казахстанской области перевезено 419 тысяч пассажиров, а объем грузовых перевозок превысил 5 млн тонн. Обновление вокзальной инфраструктуры позволит повысить качество обслуживания пассажиров и создать более комфортные условия для жителей и гостей региона, — сообщили в Министерстве.

Фото: Министерство транспорта РК.

Как изменятся вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 после модернизации — читайте в материале.