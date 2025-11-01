Инцидент с переселением из Баганашыла: кто живет в новом детском центре Конаева

По данным акимата Алматинской области, здание рассчитано на 180 мест. Оно возведено за счет частных инвестиций и передано в государственную собственность. Впоследствии объект был передан областному центру поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

— В настоящее время в здании центра воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Назначение центра остается прежним — здесь живут дети-сироты и дети, оказавшиеся в сложных обстоятельствах. Сейчас в центре проживают 35 воспитанников, — сообщили в управлении образования Алматинской области в ответ на запрос нашей редакции.

Напомним, летом этого года планировалось перевести в Конаев воспитанников детского дома из Баганашыла в Алматы, находящегося в подчинении области. Однако дети выразили недовольство.

Впоследствии появилось скандальное видео с попыткой их выселения: детей пытались перевезти силой, но они сопротивлялись. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

По поручению Президента было принято решение не перемещать детский дом из Алматы.

Городские власти взяли здание на свой баланс и намерены провести там ремонт.

Хотя воспитанники баганашылского детского дома в Конаев не переехали, туда были переведены более 30 детей из Центра адаптации несовершеннолетних Алматы. После административного разделения Алматинской области в 2022 году они временно проживали в Баганашыле. Из 41 ребенка 9 остались в Алматы по собственному желанию, а 32 были переведены в Конаев. Из них: 8 детей вернулись к родителям, 4 переданы под опеку, 3 поступили в колледжи, 17 продолжают жить в центре.

После резонансной ситуации вокруг баганашылского детского дома трое чиновников были освобождены от занимаемых должностей.