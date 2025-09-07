Послание Президента 2024: что изменилось в Казахстане за год

Послание 2024 года стало отправной точкой для запуска ряда масштабных инициатив, которые уже дают ощутимый результат. ВВП Казахстана вырос на 6,2% в первом полугодии 2025 года, что является рекордным показателем за последние 12-14 лет. При этом драйверами роста стали как реальный сектор, который увеличился на 8%, так и сфера услуг, показавшая рост на 5,2%. Инвестиционная активность также существенно усилилась: наиболее значительное увеличение видно в обрабатывающей промышленности (+86,2%), транспортной отрасли (+32,8%), а также в социально значимых сферах — образовании и здравоохранении.

По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, рост экономики продолжится, и это даст общественный оптимизм.

— Казахстан по ВВП на душу населения стал первой страной в СНГ. Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard& Poor’s улучшило прогноз экономики Казахстана со стабильного до позитивного. Это означает, что следующим действием будет повышение рейтинга. Я думаю, что 2-3 года экономического роста дадут общественный оптимизм, — сказал Р. Рысмамбетов.

Фото: Kazinform

Данные Правительства Казахстана показывают, что в результате комплекса принимаемых мер, отрасль торговли демонстрирует устойчивый рост. Так, за январь–июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции за первое полугодие выросли на 37%, достигнув 438 млрд тенге.

Инфографика: Kazinform

Также Послание-2024 затронуло модернизацию сферы образования — стартовал национальный проект «Комфортная школа», предусматривающий строительство 217 современных учебных заведений к концу 2025 года.

Помимо этого, сегодня реализуются проекты по интеграции ИИ в систему государственного управления в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Это способствует снижению уровня теневой экономики, сокращению административных барьеров и повышению прозрачности расходов бюджета.

Кроме того, в Послании-2024 «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса. Неудивительно, ведь сельскохозяйственная отрасль рассматривается как ключевой сектор экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность, занятость населения и укрепление экспортного потенциала страны.

Согласно официальным данным, за январь–июль 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 3,7% и достиг 2,4 трлн тенге. Рост произошел благодаря увеличению производства как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Инфографика: Kazinform

Вложения в основной капитал сельского хозяйства достигли 442,7 млрд тенге (+26,5%), в производство продуктов питания — 104,2 млрд (+48%).

Одновременно с этим усиливается поддержка отечественного предпринимательства в стране: расширен доступ к финансовым инструментам для малого и среднего бизнеса, увеличены объемы государственных закупок с приоритетом на отечественное содержание, а также внедрены долгосрочные оффтейк-контракты, которые гарантируют устойчивый спрос на продукцию казахстанских производителей.

Значимым социальным эффектом стало развитие экологического движения «Таза Қазақстан», объединившего более десяти миллионов граждан страны, что придало новый импульс формированию экологической культуры и модернизации природоохранного контроля.

Как отмечают в КИСИ при Президенте РК, важным направлением Послания-2024 стал вопрос повышения трудового потенциала страны. Сегодня рынок труда в Казахстане сталкивается с рядом вызовов: с одной стороны, это устойчивый рост населения, с другой — цифровизация экономики.

2025 год был объявлен Годом рабочих профессий, который запустил масштабную реформу по повышению престижа рабочих специальностей и системы технического и профессионального образования. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в ближайшие пять лет в стране потребуется 1,6 млн новых специалистов, из них 403 тыс. — именно рабочие профессии.

— Уже сегодня на рынке труда занято 1,3 млн человек в рабочих специальностях, что составляет около 40% всех работников. Однако, в данной сфере накопилось множество проблем — качество получаемых навыков, низкая доля трудоустроенных выпускников и недостаточное вовлечение предприятий в дуальное образование. Например, в рамках модернизации ТиПО (техническое и профессиональное образование), увеличен объем подушевого финансирования для колледжей в два раза, что даст возможность повысить зарплаты педагогов и улучшить материально-техническую базу организаций, — комментирует руководитель Отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.

Фото: из личного архива А.Альшанской

Развитие экономического сектора

Как отмечает политолог, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, экономическая динамика Казахстана за прошедший год демонстрирует качественные сдвиги, подтверждающие эффективность решений, озвученных в Послании-2024.

— Показатели ВВП свидетельствуют о диверсификации экономики и постепенном переходе к более устойчивой модели развития, где наряду с традиционными отраслями формируются новые точки роста. Особое внимание уделяется строительству и транспортной отрасли, которые сегодня играют роль локомотивов экономической модернизации и отражают структурную перестройку экономики в ответ на вызовы будущего, — отмечает эксперт.

Фото: Kazinform

Следует отметить, что за последний год государством был сделан акцент на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционного климата. По словам эксперта, новая программа льготного кредитования «Өрлеу» усиливает модернизацию экономики, поскольку финансирование направляется в ключевые отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, агропереработка, логистика, а также социальная сфера.

— Уделялось внимание цифровизации и внедрению цифровых технологий в процессы взаимодействия между государством и бизнесом. Как правило, цифровые технологии позволяют ускорить бизнес-процессы, снизить издержки и повысить прозрачность работы. К примеру, было запущено мобильное приложение eGov Business в качестве цифрового ассистента для поддержки предпринимателей, — сказала Анна Альшанская.

В целом, экономика страны находится на пути планомерной модернизации ее модели и устранения системных проблем, накопившихся за многие годы.

Казахстан — ведущий транзитный хаб Евразии

В транспортно-логистическом секторе Казахстана за последний год наблюдается масштабная реализация поручений Президента, направленных на закрепление страны в качестве ключевого транзитного узла Евразии. В частности, в Послании Главы государства была поставлена задача объединить усилия со странами-партнерами — Китаем, Азербайджаном, Грузией и Турцией для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Сегодня в дорожном строительстве в Казахстане проходит ремонт порядка 13 тысяч километров автодорог, одновременно с этим строятся новые стратегические магистрали, среди которых маршрут Астана — Аркалык — Торгай — Иргиз, являющийся частью проекта «Центр — Запад»; направление Бейнеу — Саксаульский.

В железнодорожной отрасли реализуется строительство 1,3 тысячи километров новых линий, что позволит значительно увеличить пропускную способность сети и обеспечить рост транзитных перевозок.

Как подчеркивает эксперт А. Тажибаев, сегодня модернизируются терминалы аэропортов и морские порты Актау и Курык, где внедряются мультимодальные решения для взаимодействия различных видов транспорта. И это дает свои результаты — в увеличении перевозок по ТМТМ.

— Результаты уже ощутимы: объем грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62%, достигнув 4,5 миллиона тонн, а к 2028 году планируется довести этот показатель до 10 миллионов тонн. Все это свидетельствует о системном подходе к развитию транспортной инфраструктуры и способности Казахстана оперативно реагировать на растущий интерес мировых партнеров к транзитным маршрутам через Евразию, — сказал политолог.

Что будет в новом Послании-2025

Предстоящее Послание Президента РК в 2025 году с высокой вероятностью будет сфокусировано на нескольких стратегически значимых направлениях, уверены эксперты.

— Центральное место займут вопросы дальнейшего внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта, которые уже доказали свою эффективность в сфере государственного управления и экономического регулирования, — считает А. Тажибаев.

Кроме того, вероятно, что акцент будет сделан на развитии внутреннего потребительского рынка и стимулировании производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что важно для повышения конкурентоспособности страны на глобальных рынках.

Кроме того, в условиях нарастающих внешних рисков особое внимание ожидается в укреплении продовольственной, энергетической и транспортной безопасности, что позволит Казахстану обеспечить устойчивость к глобальным вызовам. Также эксперты прогнозируют, что значительное место займут социальные реформы, включая здравоохранение, образование и экологические инициативы, которые будут адаптированы к новым реалиям и международным трендам.

Важно отметить, что Казахстан сегодня движется в сторону новой парадигмы экономической модели, где ключевым условием становится эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала основных факторов производства — труда, капитала, ресурсов и технологий.

— Самый ценный ресурс экономики любой страны — это человеческий капитал. Основной приоритет должен быть сделан на расширении возможностей для получения качественного образования, адаптации рынка труда под новые реалии и развитии новых форм занятости, — заключила А. Альшанская.

Таким образом, Послание-2025 станет логичным продолжением курса на сбалансированное развитие, где высокие темпы экономического роста будут сочетаться с устойчивостью и социальной ориентированностью государственной политики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента. Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

Также прямую трансляцию можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.