Послание Президента 2024: что изменилось в Казахстане за год
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании в 2024 году назвал приоритетные задачи для Казахстана. В преддверии нового Послания редакция Kazinform вместе с экспертами разбирает, что было сделано за прошедший год по поручению Главы государства в различных секторах экономики.
Послание 2024 года стало отправной точкой для запуска ряда масштабных инициатив, которые уже дают ощутимый результат. ВВП Казахстана вырос на 6,2% в первом полугодии 2025 года, что является рекордным показателем за последние 12-14 лет. При этом драйверами роста стали как реальный сектор, который увеличился на 8%, так и сфера услуг, показавшая рост на 5,2%. Инвестиционная активность также существенно усилилась: наиболее значительное увеличение видно в обрабатывающей промышленности (+86,2%), транспортной отрасли (+32,8%), а также в социально значимых сферах — образовании и здравоохранении.
По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, рост экономики продолжится, и это даст общественный оптимизм.
— Казахстан по ВВП на душу населения стал первой страной в СНГ. Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard& Poor’s улучшило прогноз экономики Казахстана со стабильного до позитивного. Это означает, что следующим действием будет повышение рейтинга. Я думаю, что 2-3 года экономического роста дадут общественный оптимизм, — сказал Р. Рысмамбетов.
Данные Правительства Казахстана показывают, что в результате комплекса принимаемых мер, отрасль торговли демонстрирует устойчивый рост. Так, за январь–июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции за первое полугодие выросли на 37%, достигнув 438 млрд тенге.
Также Послание-2024 затронуло модернизацию сферы образования — стартовал национальный проект «Комфортная школа», предусматривающий строительство 217 современных учебных заведений к концу 2025 года.
Помимо этого, сегодня реализуются проекты по интеграции ИИ в систему государственного управления в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Это способствует снижению уровня теневой экономики, сокращению административных барьеров и повышению прозрачности расходов бюджета.
Кроме того, в Послании-2024 «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса. Неудивительно, ведь сельскохозяйственная отрасль рассматривается как ключевой сектор экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность, занятость населения и укрепление экспортного потенциала страны.
Согласно официальным данным, за январь–июль 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 3,7% и достиг 2,4 трлн тенге. Рост произошел благодаря увеличению производства как в животноводстве, так и в растениеводстве.
Вложения в основной капитал сельского хозяйства достигли 442,7 млрд тенге (+26,5%), в производство продуктов питания — 104,2 млрд (+48%).
Одновременно с этим усиливается поддержка отечественного предпринимательства в стране: расширен доступ к финансовым инструментам для малого и среднего бизнеса, увеличены объемы государственных закупок с приоритетом на отечественное содержание, а также внедрены долгосрочные оффтейк-контракты, которые гарантируют устойчивый спрос на продукцию казахстанских производителей.
Значимым социальным эффектом стало развитие экологического движения «Таза Қазақстан», объединившего более десяти миллионов граждан страны, что придало новый импульс формированию экологической культуры и модернизации природоохранного контроля.
Как отмечают в КИСИ при Президенте РК, важным направлением Послания-2024 стал вопрос повышения трудового потенциала страны. Сегодня рынок труда в Казахстане сталкивается с рядом вызовов: с одной стороны, это устойчивый рост населения, с другой — цифровизация экономики.
2025 год был объявлен Годом рабочих профессий, который запустил масштабную реформу по повышению престижа рабочих специальностей и системы технического и профессионального образования. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в ближайшие пять лет в стране потребуется 1,6 млн новых специалистов, из них 403 тыс. — именно рабочие профессии.
— Уже сегодня на рынке труда занято 1,3 млн человек в рабочих специальностях, что составляет около 40% всех работников. Однако, в данной сфере накопилось множество проблем — качество получаемых навыков, низкая доля трудоустроенных выпускников и недостаточное вовлечение предприятий в дуальное образование. Например, в рамках модернизации ТиПО (техническое и профессиональное образование), увеличен объем подушевого финансирования для колледжей в два раза, что даст возможность повысить зарплаты педагогов и улучшить материально-техническую базу организаций, — комментирует руководитель Отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.
Развитие экономического сектора
Как отмечает политолог, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, экономическая динамика Казахстана за прошедший год демонстрирует качественные сдвиги, подтверждающие эффективность решений, озвученных в Послании-2024.
— Показатели ВВП свидетельствуют о диверсификации экономики и постепенном переходе к более устойчивой модели развития, где наряду с традиционными отраслями формируются новые точки роста. Особое внимание уделяется строительству и транспортной отрасли, которые сегодня играют роль локомотивов экономической модернизации и отражают структурную перестройку экономики в ответ на вызовы будущего, — отмечает эксперт.
Следует отметить, что за последний год государством был сделан акцент на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционного климата. По словам эксперта, новая программа льготного кредитования «Өрлеу» усиливает модернизацию экономики, поскольку финансирование направляется в ключевые отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, агропереработка, логистика, а также социальная сфера.
— Уделялось внимание цифровизации и внедрению цифровых технологий в процессы взаимодействия между государством и бизнесом. Как правило, цифровые технологии позволяют ускорить бизнес-процессы, снизить издержки и повысить прозрачность работы. К примеру, было запущено мобильное приложение eGov Business в качестве цифрового ассистента для поддержки предпринимателей, — сказала Анна Альшанская.
В целом, экономика страны находится на пути планомерной модернизации ее модели и устранения системных проблем, накопившихся за многие годы.
Казахстан — ведущий транзитный хаб Евразии
В транспортно-логистическом секторе Казахстана за последний год наблюдается масштабная реализация поручений Президента, направленных на закрепление страны в качестве ключевого транзитного узла Евразии. В частности, в Послании Главы государства была поставлена задача объединить усилия со странами-партнерами — Китаем, Азербайджаном, Грузией и Турцией для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Сегодня в дорожном строительстве в Казахстане проходит ремонт порядка 13 тысяч километров автодорог, одновременно с этим строятся новые стратегические магистрали, среди которых маршрут Астана — Аркалык — Торгай — Иргиз, являющийся частью проекта «Центр — Запад»; направление Бейнеу — Саксаульский.
В железнодорожной отрасли реализуется строительство 1,3 тысячи километров новых линий, что позволит значительно увеличить пропускную способность сети и обеспечить рост транзитных перевозок.
Как подчеркивает эксперт А. Тажибаев, сегодня модернизируются терминалы аэропортов и морские порты Актау и Курык, где внедряются мультимодальные решения для взаимодействия различных видов транспорта. И это дает свои результаты — в увеличении перевозок по ТМТМ.
— Результаты уже ощутимы: объем грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62%, достигнув 4,5 миллиона тонн, а к 2028 году планируется довести этот показатель до 10 миллионов тонн. Все это свидетельствует о системном подходе к развитию транспортной инфраструктуры и способности Казахстана оперативно реагировать на растущий интерес мировых партнеров к транзитным маршрутам через Евразию, — сказал политолог.
Что будет в новом Послании-2025
Предстоящее Послание Президента РК в 2025 году с высокой вероятностью будет сфокусировано на нескольких стратегически значимых направлениях, уверены эксперты.
— Центральное место займут вопросы дальнейшего внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта, которые уже доказали свою эффективность в сфере государственного управления и экономического регулирования, — считает А. Тажибаев.
Кроме того, вероятно, что акцент будет сделан на развитии внутреннего потребительского рынка и стимулировании производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что важно для повышения конкурентоспособности страны на глобальных рынках.
Кроме того, в условиях нарастающих внешних рисков особое внимание ожидается в укреплении продовольственной, энергетической и транспортной безопасности, что позволит Казахстану обеспечить устойчивость к глобальным вызовам. Также эксперты прогнозируют, что значительное место займут социальные реформы, включая здравоохранение, образование и экологические инициативы, которые будут адаптированы к новым реалиям и международным трендам.
Важно отметить, что Казахстан сегодня движется в сторону новой парадигмы экономической модели, где ключевым условием становится эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала основных факторов производства — труда, капитала, ресурсов и технологий.
— Самый ценный ресурс экономики любой страны — это человеческий капитал. Основной приоритет должен быть сделан на расширении возможностей для получения качественного образования, адаптации рынка труда под новые реалии и развитии новых форм занятости, — заключила А. Альшанская.
Таким образом, Послание-2025 станет логичным продолжением курса на сбалансированное развитие, где высокие темпы экономического роста будут сочетаться с устойчивостью и социальной ориентированностью государственной политики.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента. Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
Также прямую трансляцию можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.