16:34, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
Также прямую трансляцию можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.