Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

Также прямую трансляцию можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.