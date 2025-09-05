РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:34, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

    Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

    Также прямую трансляцию можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.

