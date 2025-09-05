16:23, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Совместное заседание палат Парламента РК состоится 8 сентября
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11:00 в Астане, – говорится в тексте распоряжения.
Напомним, что 8 сентября Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.