РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Совместное заседание палат Парламента РК состоится 8 сентября

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Парламент
    Фото: Мажилис

    - В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11:00 в Астане, – говорится в тексте распоряжения.

    Напомним, что 8 сентября Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Парламент Мажилис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают