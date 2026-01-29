РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Понятие интеллектуальной собственности впервые появится в Конституции

    Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов рассказал о предлагаемых нормах, касающихся свободы слова, творческой свободы и защиты интеллектуальной собственности на четвертом заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: freepik

    Данные новеллы уже заложены в проекте поправок в Основной закон.

    — Право на свободу слова и творческую свободу получает новое содержание, при этом уточняются его отдельные формы. Впервые в Конституции появляется понятие «интеллектуальная собственность». Как отмечается, полноценная реализация этого права является одним из ключевых условий свободного развития личности в государстве, вставшем на путь демократического и правового развития, — отметил член комиссии.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона. 

    Теперь члены Конституционной комиссии приступят к изучению первого проекта поправок. Пятое заседание Конституционной комисси состоится 29 января.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе. 

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы Интеллектуальная собственность
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают