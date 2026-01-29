Понятие интеллектуальной собственности впервые появится в Конституции

Данные новеллы уже заложены в проекте поправок в Основной закон.

— Право на свободу слова и творческую свободу получает новое содержание, при этом уточняются его отдельные формы. Впервые в Конституции появляется понятие «интеллектуальная собственность». Как отмечается, полноценная реализация этого права является одним из ключевых условий свободного развития личности в государстве, вставшем на путь демократического и правового развития, — отметил член комиссии.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Теперь члены Конституционной комиссии приступят к изучению первого проекта поправок. Пятое заседание Конституционной комисси состоится 29 января.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.