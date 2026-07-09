Покупка квартиры в Шымкенте: как проверить застройщика и не потерять деньги

Какие документы должен проверить будущий дольщик, какие схемы считаются незаконными и почему прокуратура уже привлекла к ответственности десятки строительных компаний в Шымкенте, разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Покупка квартиры в строящемся доме остается одним из самых популярных способов приобрести собственное жилье по более низкой цене. Привлекательная стоимость на этапе котлована нередко заставляет покупателей принимать поспешные решения без проверки документов. Именно этим пользуются недобросовестные компании, предлагая различные схемы сбора денег без законных разрешений.

Как сообщили в прокуратуре Шымкента, привлекать средства физических и юридических лиц для возведения жилых объектов разрешается только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа либо акимата.

— Перед вложением денежных средств по договорам рассрочки и иным схемам финансирования строительства необходимо проверять наличие у застройщика соответствующего разрешения. Информация о компаниях, имеющих право на привлечение средств дольщиков, размещается на официальных интернет-ресурсах АО «Казахстанская жилищная компания» и акимата города Шымкента. Вложение денежных средств в объекты строительства, не имеющие предусмотренных законом разрешительных документов, связано с высокими рисками незавершения строительства и утраты вложенных средств. Прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства жилья, — отметили в надзорном ведомстве.

Какие договоры считаются незаконными

В городском управлении архитектуры и градостроительства призывают горожан быть внимательными к своим сбережениям. При отсутствии разрешительных документов покупка жилья не рекомендуется. Недействительными считаются все сделки, заключенные в обход требований действующего законодательства — договоры предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и уступки права требования.

Наличие официального разрешения подтверждает право застройщика привлекать средства дольщиков.

Легальные механизмы финансирования объектов

Согласно официальным данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Шымкенте насчитывается 44 объекта долевого строительства и 43 строящихся. Привлекать средства дольщиков застройщики вправе только по одному из трех законных механизмов:

участие банков второго уровня — 29 объектов (67,4%);

гарантия АО «Казахстанская жилищная компания» — 11 объектов (25,6%);

разрешение местного исполнительного органа — 3 объекта (7%).

Официальный перечень жилых комплексов разделен на два списка: разрешения, выданные местным исполнительным органом (город Шымкент), и одобрения Единого оператора (АО «КЖК», город Астана). Актуальные данные опубликованы на сайте городского управления архитектуры и градостроительства и на портале Казахстанской жилищной компании. Информация регулярно обновляется, поэтому проверять ее рекомендуется непосредственно перед сделкой.

Ответственность за нарушение закона

Привлечение денежных средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». За нарушение этих требований предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

— За незаконный сбор денег дольщиков предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, за незаконное предпринимательство, связанное с извлечением дохода в крупном размере, уголовная ответственность наступает по статье 214 Уголовного кодекса РК, — подчеркнули в городском управлении архитектуры и градостроительства.

После внесения изменений в законодательство ответственность для недобросовестных застройщиков была существенно ужесточена.

Вместо прежнего единого штрафа в 300 МРП новые нормы предусматривают строгую градацию:

за незаконное привлечение денежных средств дольщиков (ст. 320, ч. 2-1 КоАП РК): привлечение средств граждан без разрешения акимата или гарантии Единого оператора теперь наказывается штрафом в 750 МРП для малого бизнеса, 1000 МРП — для среднего и в размере двух тысяч месячных расчетных показателей — для крупного предпринимательства. Учитывая размер МРП в 2026 году (4 325 тенге), максимальный штраф для крупных застройщиков вырос до 8 миллионов 650 тысяч тенге.

За незаконную рекламу (ст. 320, ч. 2-2 КоАП РК): за распространение и размещение рекламы ЖК, не имеющих разрешения на привлечение денег дольщиков, штрафы составляют от 500 до 1000 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства. Физические лица (включая блогеров) за рекламу таких объектов будут оштрафованы на 200 месячных расчетных показателей.

Уголовное преследование (ст. 214 УК РК): если незаконный сбор денег с дольщиков повлек извлечение дохода в крупном или особо крупном размере (свыше 2000 МРП), виновным грозит конфискация имущества, ограничение либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным прокуратуры Шымкента, за последние два года по актам прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 48 строительных компаний, рекламировавших привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения.

Чек-лист для покупателя недвижимости

Перед покупкой квартиры специалисты рекомендуют:

проверить наличие разрешения на привлечение средств у застройщика;

убедиться, что застройщик есть в официальных реестрах на сайте акимата Шымкента и портале homeportal.kz;

проверить, не включена ли компания в Реестр недобросовестных застройщиков на сайте Казахстанской жилищной компании;

обратиться в управление архитектуры и градостроительства при возникновении малейших сомнений по официальному номеру телефона для справок: 8 (747) 309-44-87.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила долевого участия в жилищном строительстве. Новые нормы предусматривают ведение учета договоров долевого участия и переуступки прав требований, сокращают сроки обновления информации о государственных услугах.