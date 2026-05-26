Правила долевого участия в жилищном строительстве обновили в Казахстане

Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 18 мая 2026 года внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие долевое участие в жилищном строительстве и деятельность жилищно-строительных кооперативов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, государственные органы и местные исполнительные структуры всех уровней, а также услугодатели обязаны в течение трех рабочих дней после утверждения или изменения подзаконных актов обновлять информацию о порядке оказания государственных услуг. Обновленные данные направляются в Единый контакт-центр и оператору «цифрового правительства» (до 12 июля 2026 года – электронного правительства).

Уточняется порядок взаимодействия в рамках цифровых сервисов: уполномоченные компании при получении госуслуги в течение пяти рабочих дней после заключения договора обязаны направлять заявку на постановку на учет в электронной форме через систему qazreestr.kz, веб-портал с технологией единого входа (SSO) либо через цифровые объекты услугополучателей, интегрированные с системой.

Услугодатель, в свою очередь, вносит сведения о ходе оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга госуслуг. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет информацию об изменениях в правилах оператору системы и услугодателям, а также актуализирует данные в Едином контакт-центре.

Отдельно регламентируется деятельность жилищно-строительных кооперативов: после заключения договора с пайщиком кооператив обязан в течение пяти рабочих дней направить заявку на регистрацию договора в системе qazreestr.kz.

В правила также внесены положения по ведению учета договоров долевого участия и переуступки прав требований. При постановке договора на учет система автоматически формирует и направляет выписку в личный кабинет участника и на электронную почту, указанную в договоре.

Кроме того, постановка, прекращение или снятие с учета дополнительных соглашений и договоров переуступки, оформленных в электронной форме, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

Ранее приказом министра промышленности и строительства утверждены в новой редакции правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков.