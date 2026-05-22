Правила выдачи разрешения на привлечение средств дольщиков обновили в Казахстане

Приказом министра промышленности и строительства утверждены в новой редакции правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Государственную услугу по выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков оказывают местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения.

Юридические лица — застройщик и уполномоченная компания — для получения государственной услуги направляют через веб-портал «цифрового правительства» или цифровой объект системы заявку, удостоверенную ЭЦП с приложением документов.

Сведения о документе уведомления о начале строительно-монтажных работ услугодатель получает из соответствующей государственной цифровой системы через шлюз «цифрового правительства».

Услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомление о принятии заявки с указанием даты и времени предоставления результата государственной услуги. Регистрация заявки осуществляется в день ее поступления.

Срок оказания государственной услуги составляет восемь рабочих дней.

В течение двух рабочих дней с момента регистрации заявки услугодатель проверяет полноту представленных документов.

По итогам рассмотрения заявки услугодатель подписывает результат оказания государственной услуги, после чего система автоматически направляет в «личный кабинет» заявителя либо разрешение на привлечение средств дольщиков, либо мотивированный отказ.

Правила также определяют порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя.

Приказ вступает в силу с 21 июля 2026 года.

Ранее приказом министра промышленности и строительства утверждены правила формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации.