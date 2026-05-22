    Как будут вести государственный банк проектов строительства в Казахстане

    Приказом министра промышленности и строительства утверждены правила формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    Документ определяет:

    • порядок формирования, ведения государственного банка проектов строительства;
    • порядок предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации для привязки из государственного банка проектов строительства.

    Целью формирования и ведения государственного банка является предоставление пользователям типовых проектов и проектно-сметной документации, размещенных в государственном банке для привязки. Использование типовых проектов и проектно-сметной документации в иных целях не допускается.

    Основными направлениями функционирования государственного банка являются:

    • формирование, ведение и обеспечение доступности каталога;
    • предоставление типовых проектов или проектно-сметной документации.

    Государственный банк станет частью портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна».

    В документе отмечается, что имущественные права авторов на произведения архитектуры, градостроительства, созданные за счет государственных инвестиций, принадлежат уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства и государственной экспертной организации.

    В государственном банке будут размещаться типовые проекты и проектно-сметная документация на строительство новых объектов, разработанные за счет государственных инвестиций.

    При этом в систему не будут включаться:

    • типовые проекты или проектно-сметная документация, получившее отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;
    • проектно-сметная документация по проектам строительства, реализация которых предусматривается не за счет государственных инвестиций;
    • типовые проекты или проектно-сметная документация с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования»;
    • проекты линейных сооружений, инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;
    • проекты гражданской обороны;
    • проекты космической инфраструктуры;
    • проекты банков;

    Также не подлежат размещению проекты строительства, предполагающие:

    • капитальный ремонт строительных объектов или реставрацию зданий и сооружений;
    • реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение эксплуатируемых строительных объектов;
    • постутилизацию строительных объектов, за исключением сноса аварийных строительных объектов;
    • консервацию (расконсервацию) объектов незавершенного строительства, строительство которых было приостановлено.

    После получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы типовые проекты и проектно-сметная документация будут проверяться оператором государственного банка в течение трех рабочих дней. После проверки окончательные версии документов разместят на портале.

    Установлено, что положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации будут храниться в государственном банке не менее трех лет. Типовые проекты будут храниться бессрочно.

    Приказ вступает в силу с 1 июля. Одновременно утратят силу действующие с 2015 года правила формирования и ведения государственного банка проектов строительства.

    Мы также сообщали о том, что в Казахстане хотят утвердить правила выдачи разрешений на снос строительных объектов.

    Карина Кущанова
    Автор