Как будут вести государственный банк проектов строительства в Казахстане
Приказом министра промышленности и строительства утверждены правила формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ определяет:
- порядок формирования, ведения государственного банка проектов строительства;
- порядок предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации для привязки из государственного банка проектов строительства.
Целью формирования и ведения государственного банка является предоставление пользователям типовых проектов и проектно-сметной документации, размещенных в государственном банке для привязки. Использование типовых проектов и проектно-сметной документации в иных целях не допускается.
Основными направлениями функционирования государственного банка являются:
- формирование, ведение и обеспечение доступности каталога;
- предоставление типовых проектов или проектно-сметной документации.
Государственный банк станет частью портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна».
В документе отмечается, что имущественные права авторов на произведения архитектуры, градостроительства, созданные за счет государственных инвестиций, принадлежат уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства и государственной экспертной организации.
В государственном банке будут размещаться типовые проекты и проектно-сметная документация на строительство новых объектов, разработанные за счет государственных инвестиций.
При этом в систему не будут включаться:
- типовые проекты или проектно-сметная документация, получившее отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;
- проектно-сметная документация по проектам строительства, реализация которых предусматривается не за счет государственных инвестиций;
- типовые проекты или проектно-сметная документация с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования»;
- проекты линейных сооружений, инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;
- проекты гражданской обороны;
- проекты космической инфраструктуры;
- проекты банков;
Также не подлежат размещению проекты строительства, предполагающие:
- капитальный ремонт строительных объектов или реставрацию зданий и сооружений;
- реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение эксплуатируемых строительных объектов;
- постутилизацию строительных объектов, за исключением сноса аварийных строительных объектов;
- консервацию (расконсервацию) объектов незавершенного строительства, строительство которых было приостановлено.
После получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы типовые проекты и проектно-сметная документация будут проверяться оператором государственного банка в течение трех рабочих дней. После проверки окончательные версии документов разместят на портале.
Установлено, что положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации будут храниться в государственном банке не менее трех лет. Типовые проекты будут храниться бессрочно.
Приказ вступает в силу с 1 июля. Одновременно утратят силу действующие с 2015 года правила формирования и ведения государственного банка проектов строительства.
