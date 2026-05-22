Как будут вести государственный банк проектов строительства в Казахстане

Приказом министра промышленности и строительства утверждены правила формирования, ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ определяет:

порядок формирования, ведения государственного банка проектов строительства;

порядок предоставления типовых проектов и проектно-сметной документации для привязки из государственного банка проектов строительства.

Целью формирования и ведения государственного банка является предоставление пользователям типовых проектов и проектно-сметной документации, размещенных в государственном банке для привязки. Использование типовых проектов и проектно-сметной документации в иных целях не допускается.

Основными направлениями функционирования государственного банка являются:

формирование, ведение и обеспечение доступности каталога;

предоставление типовых проектов или проектно-сметной документации.

Государственный банк станет частью портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна».

В документе отмечается, что имущественные права авторов на произведения архитектуры, градостроительства, созданные за счет государственных инвестиций, принадлежат уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства и государственной экспертной организации.

В государственном банке будут размещаться типовые проекты и проектно-сметная документация на строительство новых объектов, разработанные за счет государственных инвестиций.

При этом в систему не будут включаться:

типовые проекты или проектно-сметная документация, получившее отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

проектно-сметная документация по проектам строительства, реализация которых предусматривается не за счет государственных инвестиций;

типовые проекты или проектно-сметная документация с грифом секретности или с пометкой «для служебного пользования»;

проекты линейных сооружений, инженерной и (или) транспортной инфраструктуры;

проекты гражданской обороны;

проекты космической инфраструктуры;

проекты банков;

Также не подлежат размещению проекты строительства, предполагающие:

капитальный ремонт строительных объектов или реставрацию зданий и сооружений;

реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение эксплуатируемых строительных объектов;

постутилизацию строительных объектов, за исключением сноса аварийных строительных объектов;

консервацию (расконсервацию) объектов незавершенного строительства, строительство которых было приостановлено.

После получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы типовые проекты и проектно-сметная документация будут проверяться оператором государственного банка в течение трех рабочих дней. После проверки окончательные версии документов разместят на портале.

Установлено, что положительные заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации будут храниться в государственном банке не менее трех лет. Типовые проекты будут храниться бессрочно.

Приказ вступает в силу с 1 июля. Одновременно утратят силу действующие с 2015 года правила формирования и ведения государственного банка проектов строительства.

