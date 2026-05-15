    Правила выдачи разрешений на снос строительных объектов хотят утвердить в Казахстане

    Министерство промышленности и строительства Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта продлится до 2 июня 2026 года.

    Проект приказа разработан в соответствии с распоряжением Премьер-министра от 9 января 2026 года № 12-р о реализации нового Строительного кодекса и сопутствующих поправок в законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

    Проектом предусматривается порядок принятия уполномоченным органом решений на проведение комплекса работ по постутилизации и сносу строительных объектов.

    В Министерстве сообщили, что документ направлен на установление единого, четкого и обязательного порядка выдачи таких решений.

    Ранее сообщалось, что объем строительства в Казахстане превысил 1,2 трлн тенге.

    Адиль Саптаев
    Автор