Правила выдачи разрешений на снос строительных объектов хотят утвердить в Казахстане

Министерство промышленности и строительства Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации (сносу) строительных объектов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта продлится до 2 июня 2026 года.

Проект приказа разработан в соответствии с распоряжением Премьер-министра от 9 января 2026 года № 12-р о реализации нового Строительного кодекса и сопутствующих поправок в законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Проектом предусматривается порядок принятия уполномоченным органом решений на проведение комплекса работ по постутилизации и сносу строительных объектов.

В Министерстве сообщили, что документ направлен на установление единого, четкого и обязательного порядка выдачи таких решений.

Ранее сообщалось, что объем строительства в Казахстане превысил 1,2 трлн тенге.