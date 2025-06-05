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    18:10, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Поисковые работы на месторождении мирового класса Куйректыколь завершены

    Об этом на Международном горно-металлургическом конгрессе сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Өнеркәсіп вице-министрі
    Фото: Даулет Изтлеу / Kazinform

    Крупное месторождение редкоземельных металлов находится в Карагандинской области.

    — На сегодня завершены поисковые работы на месторождении мирового класса РЗМ Куйректыколь, суммарные запасы которого оцениваются в 800 тыс. тонн, с прогнозными ресурсами 935 тыс. тонн, включая церий и лантаноиды, — отметил он.

    Также, по его словам, в 2025 году запустится первое в стране производство вольфрама.

    — Развиваются технологии по выпуску жаропрочных никелевых сплавов, галлия и интерметаллидов. Приоритетом на будущее является локализация химических и технологических переделов, и выпуск компонентов стратегической важности, — добавил вице-министр.

    Он отметил, что развитие отрасли сопровождается внутренними преобразованиями. Совершенствуются геологоразведочные и технические ВУЗы, внедряются цифровые решения искуственного интеллекта в моделирование недр.

    Ранее сообщалось, в Казахстане завершены поисковые работы на 10 участках, где обнаружены запасы редкоземельных металлов. Какие компании теперь займутся геологоразведкой на этих территориях - читайте здесь.

    Отметим, что в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс.

    Ранее мы писали, что Казахстан вошёл в ТОП-20 стран мира по запасам золота.

    420 млрд тенге привлечены в геологоразведку Казахстана.

    Свыше 14,3 трлн тенге составил объем произведенной продукции ГМК в Казахстане.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Месторождение
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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