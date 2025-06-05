Поисковые работы на месторождении мирового класса Куйректыколь завершены

Крупное месторождение редкоземельных металлов находится в Карагандинской области.

— На сегодня завершены поисковые работы на месторождении мирового класса РЗМ Куйректыколь, суммарные запасы которого оцениваются в 800 тыс. тонн, с прогнозными ресурсами 935 тыс. тонн, включая церий и лантаноиды, — отметил он.

Также, по его словам, в 2025 году запустится первое в стране производство вольфрама.

— Развиваются технологии по выпуску жаропрочных никелевых сплавов, галлия и интерметаллидов. Приоритетом на будущее является локализация химических и технологических переделов, и выпуск компонентов стратегической важности, — добавил вице-министр.

Он отметил, что развитие отрасли сопровождается внутренними преобразованиями. Совершенствуются геологоразведочные и технические ВУЗы, внедряются цифровые решения искуственного интеллекта в моделирование недр.

Ранее сообщалось, в Казахстане завершены поисковые работы на 10 участках, где обнаружены запасы редкоземельных металлов. Какие компании теперь займутся геологоразведкой на этих территориях - читайте здесь.

Отметим, что в Астане проходит Международный горно-металлургический конгресс.

Ранее мы писали, что Казахстан вошёл в ТОП-20 стран мира по запасам золота.

420 млрд тенге привлечены в геологоразведку Казахстана.

Свыше 14,3 трлн тенге составил объем произведенной продукции ГМК в Казахстане.